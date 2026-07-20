Ballon d’Or : Un «candidat sérieux» déniché au PSG pour succéder à Ousmane Dembélé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Maintenant que la Coupe du monde 2026 s’est conclue par le sacre de l’Espagne face à l’Argentine (1-0, a.p.), difficile de dégager un favori dans la course au Ballon d’Or 2026, remporté par Ousmane Dembélé l’année dernière. Selon l’ancien international espagnol Abelardo, son successeur pourrait bien se trouver au PSG, en la personne de Fabian Ruiz.

Qui succédera à Ousmane Dembélé en tant que Ballon d’Or ? En raison du deuxième sacre consécutif en Ligue des champions du PSG, il aurait pu être un candidat à sa propre succession, mais sa Coupe du monde 2026 et l’élimination de l’équipe de France en demi-finale pourrait l’en empêcher. Le prochain à le remporter pourrait se trouver en Espagne, sacrée championne du monde dimanche après sa victoire en prolongation contre l’Argentine (1-0).

La course au Ballon d’Or 2026 est ouverte Le premier nom qui vient en tête est celui de Lamine Yamal, même si son Mondial n’a pas été au même niveau que sa saison au FC Barcelone. À l’inverse de Rodri, qui a connu un exercice 2025-2026 compliqué avec Manchester City, mais a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2026. À moins que Fabian Ruiz soit le favori désormais ? Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, le milieu de terrain vient d’ajouter un Mondial à son palmarès et pour Abelardo, il n’est pas à exclure dans la course au Ballon d’Or.