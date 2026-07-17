Ballon d'Or - «Il est hors course» : C'est terminé pour Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme chaque année de Coupe du monde, le Ballon d'Or sera forcément influencé par les résultats du Mondial. Il va donc falloir attendre le dénouement final pour savoir quel sera le favori pour la distinction individuelle la plus prisée. Mais une chose est sûre, Kylian Mbappé est désormais hors course.

Comme lors de chaque édition de la Coupe du monde, la course au Ballon d'Or rythme les discussions. Et pour cause, le vainqueur de la distinction personnelle fait souvent partie de l'équipe championne du monde. Par conséquent, cette année, il sera surement argentin ou espagnol puisque le deux nations s'affronteront dimanche en finale de la Coupe du monde. En tout cas, ce ne sera pas Kylian Mbappé, qui sort d'une saison blanche avec le Real Madrid et qui ne remportera donc pas la Coupe du monde comme le souligne le journaliste du Parisien, Laurent Perrin.

C'est déjà fini pour Mbappé « Je ne pense pas que Fabian Ruiz ait le profil d'un Ballon d'or. On ne peut pas dire qu'il vend du rêve. Vous me direz que Rodri l'a bien gagné en 2024 et vous n'aurez pas tort. En tout cas, si l'Espagne est championne du monde, ce sera très ouvert. Pour info, France Football va valider la liste des 30 nommés la semaine prochaine. Toutes les grandes stars seront retenues, sauf Ronaldo, qui n’a plus aucune raison d’y être », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.