Ballon d'Or - «Il est hors course» : C'est terminé pour Kylian Mbappé !

Comme chaque année de Coupe du monde, le Ballon d'Or sera forcément influencé par les résultats du Mondial. Il va donc falloir attendre le dénouement final pour savoir quel sera le favori pour la distinction individuelle la plus prisée. Mais une chose est sûre, Kylian Mbappé est désormais hors course.
Comme lors de chaque édition de la Coupe du monde, la course au Ballon d'Or rythme les discussions. Et pour cause, le vainqueur de la distinction personnelle fait souvent partie de l'équipe championne du monde. Par conséquent, cette année, il sera surement argentin ou espagnol puisque le deux nations s'affronteront dimanche en finale de la Coupe du monde. En tout cas, ce ne sera pas Kylian Mbappé, qui sort d'une saison blanche avec le Real Madrid et qui ne remportera donc pas la Coupe du monde comme le souligne le journaliste du Parisien, Laurent Perrin.
C'est déjà fini pour Mbappé
« Je ne pense pas que Fabian Ruiz ait le profil d'un Ballon d'or. On ne peut pas dire qu'il vend du rêve. Vous me direz que Rodri l'a bien gagné en 2024 et vous n'aurez pas tort. En tout cas, si l'Espagne est championne du monde, ce sera très ouvert. Pour info, France Football va valider la liste des 30 nommés la semaine prochaine. Toutes les grandes stars seront retenues, sauf Ronaldo, qui n’a plus aucune raison d’y être », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.
«Kylian Mbappé est hors course»
« Si l’Argentine gagne en revanche, Messi sera en pôle pour un 9e trophée. Et donc, pour en revenir à votre question, si l’Espagne gagne, mystère… Lamine Yamal ne fait pas une grande Coupe du monde et aucun de ses coéquipiers n’a le profil de superstar capable de prendre un maximum de suffrages. En tout cas, Kylian Mbappé est hors course. La défaite face à l’Espagne entérine une saison blanche qui le met a priori hors concours. Cela me semble vraiment compromis car il n'a rien gagné cette année. Et comme il part dans l'inconnu avec le Real de Mourinho, je pense qu'il faut désormais miser sur une victoire de la France à l'Euro 2028. Il sera dans l'année de ses 30 ans… », ajoute Laurent Perrin.