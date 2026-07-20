Mauvaise nouvelle pour le PSG : Kvaratskhelia peut déjà dire adieux au Ballon d’Or 2026 ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une excellente saison 2025-2026 sous le maillot du PSG, Khvicha Kvaratskhelia a encore franchi un cap, d'autant que l'attaquant géorgien a été l'un des principaux artisans de la victoire finale du club de la capitale en Ligue des Champions pour le fameux back to back. Et pourtant, en dépit de ces prouesses, il ne figure pas dans le Top 10 des prévisions des bookmakers pour le Ballon d'Or 2026...

Avec 19 buts et 11 passes décisives (toutes compétitions confondues) au compteur, Khvicha Kvaratskhelia a été l'un des meilleurs éléments du PSG durant cette saison 2025-2026. Et c'est notamment dans les grandes affiches de Ligue des Champions que l'attaquant géorgien de 25 ans s'est illustré, ce qui en aurait fait un candidat idéal pour le Ballon d'Or dans une saison "classique". Mais Kvaratskhelia devrait être victime de la Coupe du Monde malgré ses prouesses sur la scène européenne avec le PSG.

Harry Kane grand favori du Ballon d'Or pour les bookmakers En effet, voici le Top 10 des favoris des bookmakers pour le Ballon d'Or 2026, un classement bien sûr largement influencé par la Coupe du Monde : Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich) apparait comme le grand favori, suivi de Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone) et Lionel Messi (Argentine, Inter Miami) qui complètent le podium. À noter que Kylian Mbappé (France, Real Madrid) et Ousmane Dembélé (France, PSG) se placent respectivement 5e et 6e du classement. Le Top 10 du classement : 1- Harry Kane 2-Lamine Yamal 3-Lionel Messi 4-Rodri 5-Kylian Mbappé 6-Ousmane Dembélé 7-Fabian Ruiz 8-Jude Bellingham 9-Michael Olise 10-Pau Cubarsi