Mercato : Le PSG boucle trois signatures et prend une décision radicale !

Cet été, le PSG devrait connaître un mercato animé. Les dirigeants franciliens ont identifié deux secteurs de jeu à renforcer : l’attaque et la défense. En revanche, alors que Luis Enrique dispose de nombreuses options au milieu de terrain, aucune recrue ne devrait arriver dans l’entrejeu des doubles champions d’Europe.
La Coupe du Monde 2026 étant désormais terminée, le mercato estival du PSG devrait s’accélérer dans les prochains jours. Le club de la capitale a identifié deux secteurs de jeu à renforcer pour cet été. Tout d’abord, les dirigeants et Luis Enrique souhaitent des renforts en attaque. Alors que Gonçalo Ramos a été vendu à l’AC Milan (contre 74M€) et que Kang-In Lee devrait prochainement prendre la direction de l’Atlético de Madrid, le PSG aimerait recruter Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig) pour les remplacer.
Le PSG ne recrutera pas au milieu de terrain cet été
En défense, le PSG s’active également. Si un défenseur central serait toujours recherché sur le marché, le club de la capitale va s’offrir une nouvelle doublure au poste de latéral gauche en la personne de Lucas Digne, qui a passé sa visite médicale ce lundi. Cependant, comme le confirme le journaliste Loïc Tanzi ce lundi sur les ondes d’Ici Paris Ile de France, le PSG ne recrutera pas au milieu de terrain. Et ce notamment car Fabian Ruiz, Senny Mayulu, et Lucas Beraldo ont tous trois signé de nouveaux contrats.
Doué et Beraldo pourraient jouer au milieu la saison prochaine
Avec les présences également de João Neves, de Dro Fernandez, mais aussi de Warren Zaïre-Emery, les dirigeants et Luis Enrique estiment qu’il y a suffisamment d’options dans l’entrejeu. Surtout que la saison prochaine, le coach espagnol pourrait décider de faire davantage évoluer Désiré Doué au milieu de terrain. Ayant déjà l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, le PSG ne souhaite clairement pas chambouler ce secteur de jeu et souhaite continuer ainsi.