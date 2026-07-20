Mercato : Le PSG boucle trois signatures et prend une décision radicale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait connaître un mercato animé. Les dirigeants franciliens ont identifié deux secteurs de jeu à renforcer : l’attaque et la défense. En revanche, alors que Luis Enrique dispose de nombreuses options au milieu de terrain, aucune recrue ne devrait arriver dans l’entrejeu des doubles champions d’Europe.

La Coupe du Monde 2026 étant désormais terminée, le mercato estival du PSG devrait s’accélérer dans les prochains jours. Le club de la capitale a identifié deux secteurs de jeu à renforcer pour cet été. Tout d’abord, les dirigeants et Luis Enrique souhaitent des renforts en attaque. Alors que Gonçalo Ramos a été vendu à l’AC Milan (contre 74M€) et que Kang-In Lee devrait prochainement prendre la direction de l’Atlético de Madrid, le PSG aimerait recruter Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig) pour les remplacer.

Le PSG ne recrutera pas au milieu de terrain cet été En défense, le PSG s’active également. Si un défenseur central serait toujours recherché sur le marché, le club de la capitale va s’offrir une nouvelle doublure au poste de latéral gauche en la personne de Lucas Digne, qui a passé sa visite médicale ce lundi. Cependant, comme le confirme le journaliste Loïc Tanzi ce lundi sur les ondes d’Ici Paris Ile de France, le PSG ne recrutera pas au milieu de terrain. Et ce notamment car Fabian Ruiz, Senny Mayulu, et Lucas Beraldo ont tous trois signé de nouveaux contrats.