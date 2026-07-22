Dembélé menacé par un coéquipier : Ce joueur du PSG qui rêve aussi du Ballon d’Or !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris SG, Fabian Ruiz a terminé la saison de la plus belle des manières en remportant la Coupe du monde avec l’Espagne. Un sacre qui pourrait lui permettre d’avoir une place de choix dans le classement du prochain Ballon d’Or…

Favorite pour le Mondial en Amérique du Nord, l’Espagne a décroché sa deuxième étoile en battant l’Argentine (0-1) en finale. Joueur du PSG, Fabian Ruiz ne pouvait pas rêver meilleure conclusion à sa saison, après avoir déjà remporté la Ligue des champions le 30 mai dernier. De quoi lui permettre d’avoir son mot à dire pour le Ballon d’Or ? Le milieu de 30 ans s’est prononcé sur le sujet lors de son retour en Andalousie pour fêter le sacre mondial de la Roja.

« Si je suis dans la course au Ballon d’Or, ce sera un honneur » « Qui ne rêverait pas de remporter un Ballon d'Or ? Je suis satisfait de la saison que j'ai réalisée, j'ai remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde ; si je suis dans la course, ce sera un honneur », a confié Fabian Ruiz devant la presse. Le numéro 8 du PSG en a également profité pour répéter son souhait de retrouver le Betis avant la fin de sa carrière : « Je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. J'ai hâte de revenir. Ça se rapproche de jour en jour. Je suis un supporter du Betis, et j'espère bien y retourner un jour. »