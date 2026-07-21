Ousmane Dembélé éjecté du onze en équipe de France avec Zidane ? Un journaliste dévoile déjà la future composition !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France est donc arrivée à sa fin maintenant que la Coupe du Monde 2026 est terminée, et elle laisse place au nouveau règne de Zinedine Zidane. Le nouveau sélectionneur national aura des choix forts à faire, et Walid Acherchour semble avoir déjà une idée bien précise du future onze-type de Zidane… sans Ousmane Dembélé !

Zinedine Zidane sera intronisé dans les prochains jours au poste de sélectionneur de l’équipe de France et reprendra donc le flambeau de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Mais à quoi faut-il s’attendre de la part de l’ancien entraîneur du Real Madrid sur le plan tactique ? Zidane va-t-il conserver le 4-2-3-1 aligné par Deschamps durant la Coupe du Monde 2026 ? Walid Acherchour a évoqué le sujet au micro de l’After Foot, sur RMC. Et selon lui, Ousmane Dembélé pourrait être l’une des grandes victimes du futur projet mis en place par Zinedine Zidane en équipe de France.

Dembélé sur le banc avec Zidane ? « Il va refaire un 4-3-3, une sentinelle, deux milieux relayeurs : Zaïre-Emery - Rabiot, ou Zaïre-Emery - Koné. Oubliez Rayan Cherki, je l'ai vu au Real Madrid, pragmatisme. Il va mettre une sentinelle devant la défense et devant c'est Olise à droite, Doué à gauche et Mbappé dans l'axe. C'est comme ça que je vois le truc », indique Walid Acherchour. En clair, Ousmane Dembélé ne serait plus titulaire en équipe de France malgré son statut de Ballon d’Or et de double champion d’Europe avec le PSG.