PSG - Transfert à 70M€ : C'est terminé ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG négocie avec Bournemouth au sujet d’Illya Zabarnyi. Le défenseur ukrainien est d’accord pour rejoindre le club de la capitale, mais les négociations patinent avec la formation anglaise, qui demande pas moins de 70M€ pour libérer le joueur de 22 ans. Une somme que ne serait pour le moment pas prêt à mettre le champion d’Europe.

Pour essayer de contenter Luis Enrique , Luis Campos tente donc depuis plusieurs semaines de ramener Illya Zabarnyi au PSG . Si cela a été facile de convaincre l’Ukrainien de rejoindre Paris (un accord existe déjà), cela l’est beaucoup moins avec Bournemouth . La formation anglaise a déjà perdu deux joueurs importants en défense ( Huijsen au Real Madrid et Kerkez à Liverpool ) et exige donc une grosse somme pour laisser partir un autre de ses cadres défensifs. Le club de Premier League demanderait ainsi pas moins de 70M€ pour le transfert du joueur de 22 ans.

Le PSG ne veut pas mettre 70M€ sur la table

Les négociations trainent donc et elles pourraient même se terminer prochainement. En effet, Bournemouth se montrerait ferme sur sa demande et le PSG aussi. D’après les informations de L’Équipe, le champion de France ne serait pas prêt à mettre une telle somme pour s’offrir l’Ukrainien. Reste à voir si l’argent récolté par la Coupe du monde des clubs pourrait inciter le club de la capitale à augmenter son offre, mais dans l’état actuel des choses, le central droit semble s’éloigner de plus en plus de Paris, qui dispose d’autres pistes dans ce secteur.