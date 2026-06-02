Mercato : Une star du PSG bientôt au Real Madrid ? Le voyage secret révélé par la presse espagnole

Alexis Brunet

Le 7 juin prochain auront lieu des élections au Real Madrid pour définir le nom de son prochain président. Florentino Pérez est le grand favori, mais il a vu Enrique Riquelme se dresser contre lui. Ce dernier essaye de convaincre certains joueurs de rejoindre la Casa Blanca et il se serait d’ailleurs rendu à Paris pour tenter de faire signer une star du PSG.

Après une saison 2025-2026 très compliquée, le Real Madrid va beaucoup changer cet été. Le club espagnol va déjà changer d’entraîneur puisque Alvaro Arbeloa a quitté son poste à l’issue du dernier match de la saison. L’ancien défenseur madrilène devrait être remplacé par José Mourinho, qui est annoncé par de nombreuses sources comme étant le grand favori. Il pourrait donc faire son retour au sein de la Casa Blanca après un premier passage de 2010 à 2013.

Une star du PSG bientôt au Real Madrid ? En plus de changer d’entraîneur, le Real Madrid pourrait également changer de président. En effet, le 7 juin auront lieu des élections pour définir le nom du prochain boss madrilène. Florentino Pérez se présente à sa réélection et il a comme concurrent l’homme d’affaires Enrique Riquelme. Ce dernier tente depuis plusieurs semaines de convaincre des joueurs de rejoindre sa possible future équipe et, selon les informations d’El Confidencial, il se serait d’ailleurs rendu à Paris lundi pour discuter de la possible arrivée d’une star du PSG. Pour le moment, on ne connaît toutefois pas l’identité du joueur de Luis Enrique qui est concerné.