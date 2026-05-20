Coupe du monde 2026 : Le PSG a bien aidé une sélection... et ce n'est pas l'équipe de France !

Depuis quelques mois, le PSG a décidé de s'appuyer sur plusieurs joueurs portugais qui ont largement contribué à sa réussite. Et ce n'est pas pour déplaire à Roberto Martinez. Le sélectionneur du Portugal reconnaît que cela l'a d'ailleurs particulièrement aidé pour son équipe.
Auteur de deux saisons exceptionnelles, le PSG est entré dans une nouvelle dimension grâce à un effectif qui a désormais prouvé sa valeur. Pour le constituer, Luis Campos a notamment activé son réseau au Portugal en recrutant Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos, qui ont rejoint Nuno Mendes à Paris. Quatre joueurs sur lesquels Roberto Martinez peut s'appuyer en sélection. Et le sélectionneur du Portugal ne manque pas de remercier les Parisiens.
Roberto Martinez remercie le PSG
« Le Paris-SG nous a beaucoup aidés ces dernières années. C'est un club avec une exigence très claire : gagner la Ligue des champions. Cela a permis à ces quatre joueurs de développer une grande compétitivité et la sélection portugaise en bénéficie. Le travail de Luis Enrique est très important dans leur progression. Comme avec (Bradley) Barcola et (Ousmane) Dembélé (France) ou (Achraf) Hakimi (Maroc) », confie-t-il dans une interview accordée à France Football avant d'évoquer ses ambitions pour la Coupe du monde.
«Le Paris-SG nous a beaucoup aidés ces dernières années»
« La différence entre être proche de gagner et réussir à gagner est minime, mais devient énorme si tu ne franchis pas ce pas. Gagner la Ligue des nations a été fondamental. C'est une compétition très exigeante. Nous avons battu l'Allemagne chez elle, pour la première fois depuis vingt-cinq ans, après avoir été menés. Puis l'Espagne en finale, pour la première fois dans un match éliminatoire officiel. Aujourd'hui, nous abordons la Coupe du monde avec une confiance totale. Nous avons des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs du monde. Mais en même temps, si vous n'avez jamais gagné le Mondial, il existe une barrière psychologique. C'est pour cela que nous ne sommes pas favoris. La meilleure performance du Portugal est une troisième place en 1966 avec Eusebio. Mais nous sommes candidats. Nous assumons cette responsabilité avec humilité », ajoute Roberto Martinez.