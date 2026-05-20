Coupe du monde 2026 : Le PSG a bien aidé une sélection... et ce n'est pas l'équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le PSG a décidé de s'appuyer sur plusieurs joueurs portugais qui ont largement contribué à sa réussite. Et ce n'est pas pour déplaire à Roberto Martinez. Le sélectionneur du Portugal reconnaît que cela l'a d'ailleurs particulièrement aidé pour son équipe.

Auteur de deux saisons exceptionnelles, le PSG est entré dans une nouvelle dimension grâce à un effectif qui a désormais prouvé sa valeur. Pour le constituer, Luis Campos a notamment activé son réseau au Portugal en recrutant Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos, qui ont rejoint Nuno Mendes à Paris. Quatre joueurs sur lesquels Roberto Martinez peut s'appuyer en sélection. Et le sélectionneur du Portugal ne manque pas de remercier les Parisiens.

Roberto Martinez remercie le PSG « Le Paris-SG nous a beaucoup aidés ces dernières années. C'est un club avec une exigence très claire : gagner la Ligue des champions. Cela a permis à ces quatre joueurs de développer une grande compétitivité et la sélection portugaise en bénéficie. Le travail de Luis Enrique est très important dans leur progression. Comme avec (Bradley) Barcola et (Ousmane) Dembélé (France) ou (Achraf) Hakimi (Maroc) », confie-t-il dans une interview accordée à France Football avant d'évoquer ses ambitions pour la Coupe du monde.