Karim Benzema taclé par Kylian Mbappé en interview ? «Le pire moment que j’ai connu en équipe de France»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé et Karim Benzema ont évolué ensemble sur le front de l’attaque de l’équipe de France au cours de l’Euro 2021, avec une élimination dès les 8es de finale face à la Suisse. Et Mbappé le dit sans aucune hésitation : l’ambiance n’était pas du tout bonne durant cette période au sein des Bleus. Une manière de tacler indirectement Benzema ?

Rappelé à la surprise générale par Didier Deschamps après six ans d’absence pour disputer l’Euro 2021 avec l’équipe de France, Karim Benzema était donc aligné pour la première fois aux côtés de Kylian Mbappé à cette période, et cette compétition est d’ailleurs la seule ayant permis de voir une association entre les deux attaquants chez les Bleus. Résultat des courses : l’équipe de France a été éliminée en 8e de finale face à la Suisse, et Mbappé semble garder un souvenir très amer de cette période…

Les matchs qui ont hanté Mbappé Interrogé dans les colonnes du Parisien lundi, l’attaquant du Real Madrid a été interrogé sur les matchs qu’il aimerait revivre dans sa carrière : « Les moments que j’aimerais revivre une seconde fois ? Oh il y en a beaucoup. Surtout les défaites, parce que si tu les revis, tu peux peut-être changer le cours du destin. Par exemple, je changerais l’Argentine en 2022, la finale contre le Bayern avec Paris, la demie contre Dortmund », indique Kylian Mbappé, avant de balancer sur cette période à l’Euro 2021, son unique compétition en commun avec Karim Benzema.