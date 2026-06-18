«L'UEFA voulait taper fort» : L'OM l'a échappé belle avec son amende de 10M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le viseur de l'UEFA à cause de son énorme déficit, l'OM avait de quoi s'inquiéter ces dernières semaines. Alors que le club phocéen risquait jusqu'à une exclusion de la Coupe d'Europe, la sanction a fini par tomber. L'OM s'en sort avec une amende de 10M€ et une exclusion de la Coupe d'Europe avec sursis. Et voilà que ça aurait pu être largement pire...

L'OM est désormais fixé sur son sort. En effet, ce mercredi, le club phocéen a été notifié de la sanction de l'UEFA qui est donc d'une amende de 10M€ ainsi que d'une exclusion de la Coupe d'Europe avec sursis. Réagissant à cette décision, l'OM a expliqué dans un communiqué : « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce jour par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Cette décision permet au club et à ses supporters de participer à l'UEFA Europa League lors de la saison 2026-2027. Elle constitue surtout un rappel de la responsabilité qui est aujourd'hui la nôtre : elle s’accompagne d’exigences importantes et engage pleinement l’Olympique de Marseille. Le club poursuivra les efforts nécessaires afin de respecter l’ensemble de ses engagements et de répondre aux conditions exprimées par l’UEFA. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé pour poursuivre son développement sur des bases sportives, économiques et financières solides et durables ».

L'OM aurait pu avoir une plus grosse sanction La sanction de l'OM est donc désormais connue et voilà que le club phocéen peut souffler un ouf de soulagement car ça aurait pu être pire que cette amende de 10M€ et cette exclusion avec sursis. En effet, à ce propos, une source proche de l'OM a fait savoir auprès de La Provence ce jeudi : « Cette possibilité (l'exclusion de la Coupe d'Europe) était réelle et même extrêmement forte ces dernières semaines. L'UEFA voulait taper fort pour sanctionner des saisons de glissement économique et financier ».