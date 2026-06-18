«L'UEFA voulait taper fort» : L'OM l'a échappé belle avec son amende de 10M€

Dans le viseur de l'UEFA à cause de son énorme déficit, l'OM avait de quoi s'inquiéter ces dernières semaines. Alors que le club phocéen risquait jusqu'à une exclusion de la Coupe d'Europe, la sanction a fini par tomber. L'OM s'en sort avec une amende de 10M€ et une exclusion de la Coupe d'Europe avec sursis. Et voilà que ça aurait pu être largement pire...
L'OM est désormais fixé sur son sort. En effet, ce mercredi, le club phocéen a été notifié de la sanction de l'UEFA qui est donc d'une amende de 10M€ ainsi que d'une exclusion de la Coupe d'Europe avec sursis. Réagissant à cette décision, l'OM a expliqué dans un communiqué : « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce jour par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Cette décision permet au club et à ses supporters de participer à l'UEFA Europa League lors de la saison 2026-2027. Elle constitue surtout un rappel de la responsabilité qui est aujourd'hui la nôtre : elle s’accompagne d’exigences importantes et engage pleinement l’Olympique de Marseille. Le club poursuivra les efforts nécessaires afin de respecter l’ensemble de ses engagements et de répondre aux conditions exprimées par l’UEFA. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé pour poursuivre son développement sur des bases sportives, économiques et financières solides et durables ».
L'OM aurait pu avoir une plus grosse sanction
La sanction de l'OM est donc désormais connue et voilà que le club phocéen peut souffler un ouf de soulagement car ça aurait pu être pire que cette amende de 10M€ et cette exclusion avec sursis. En effet, à ce propos, une source proche de l'OM a fait savoir auprès de La Provence ce jeudi : « Cette possibilité (l'exclusion de la Coupe d'Europe) était réelle et même extrêmement forte ces dernières semaines. L'UEFA voulait taper fort pour sanctionner des saisons de glissement économique et financier ».
L'UEFA a sévi
Ayant donc prononcé sa sanction contre l'OM ce mercredi, l'ICFC, le gendarme financier du football européen, expliquait : « La Première Chambre de l'Organe de Contrôle Financier des Clubs (ICFC) a finalisé l'évaluation des clubs sous accord transactionnel qui devaient respecter des objectifs de revenus footballistiques spécifiques pour la saison 2025-2026. Lors de son évaluation, elle a pris en compte l'effondrement significatif et inattendu des recettes de droits de diffusion nationaux, qui a affecté les clubs français lors de la saison 2025-2026 et continue de les impacter lors des saisons 2026-2027. L'Olympique de Marseille (FRA) n'a pas atteint l'objectif final de l'accord transactionnel, n'ayant pas respecté la règle relative aux revenus footballistiques pour la saison 2025-2026 (c'est-à-dire pour les périodes de référence se terminant en 2023, 2024 et 2025). Compte tenu de la gravité limitée de l'infraction et de l'effondrement susmentionné des recettes de diffusion nationales, la Première Chambre de l'ICFC a infligé au club les sanctions disciplinaires suivantes : - l'exclusion de la prochaine compétition interclubs de l'UEFA à laquelle le club serait autrement qualifié au cours des trois prochaines saisons, à moins qu'il n'atteigne l'objectif de recettes footballistiques pour la saison 2026-2027 ; - la restriction de la possibilité d'inscrire de nouveaux joueurs sur la Liste A des compétitions de l'UEFA pour la saison 2026-2027 ; et une amende de 6 millions d'euros ».