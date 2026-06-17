Le président de la République «embrassé» par un joueur de l’OM : Les révélations sur ce moment incroyable

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grand nom du football français, Jean-Pierre Papin a notamment porté le maillot de l’OM entre 1986 et 1992. Avec le club phocéen, l’attaquant a remporté 4 titres de champion de France ainsi qu’une Coupe de France en 1989. C’est d’ailleurs lors de ce sacre qu’on a pu assister à une scène inattendue. Alors qu’on a vu Papin faire la bise à François Mitterrand, alors président de la République, lors de la remise du trophée, l’ancien Marseillais a raconté comment il avait réussi son coup.

Vainqueur à 10 reprises de la Coupe de France, l’OM n’a toutefois plus remporté cette compétition depuis 1989. Cette année-là, on pouvait notamment retrouver un certain Jean-Pierre Papin dans les rangs olympiens. Et voilà qu’au moment de récupérer le trophée et de saluer le président de la République de l’époque, à savoir François Mitterrand, JPP s’est fait remarquer. On avait alors assisté à une scène incroyable où Papin avait fait la bise au chef de l’Etat.

« Si on gagne, j’embrasse le président sur le front ! » A l’occasion d’un entretien accordé au Monde, Jean-Pierre Papin a raconté les coulisses de ce moment. C’est ainsi que l’ancien attaquant de l’OM a confié : « Nous venions d’être sacrés champions de France, et Tapie avait haussé le ton : « Interdit de s’endormir sur vos lauriers, les gars ! On a encore la Coupe de France à gagner. » Nous étions réunis au Maracana, le restaurant du Stade-Vélodrome. Dans l’euphorie, j’avais alors levé un toast en lançant un pari à la con : « Si on gagne, j’embrasse le président sur le front ! ». En recevant la coupe des mains de ce monument qu’était François Mitterrand, plutôt que de m’exécuter, je lui demande alors, très respectueusement, si je peux l’embrasser. « Mais bien sûr », me répond-il. Incroyable ! ».