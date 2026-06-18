«C’était une blague» : Eric Di Meco balance sur le projet «suicidaire» de l’OM !

Pierrick Levallet

La saison de l’OM a surtout été rythmée par les crises et les polémiques. Et cela a fait de nombreuses victimes, comme Pablo Longoria ou encore Medhi Benatia. Eric Di Meco, ancien joueur du club phocéen, s’est d’ailleurs lâché sur la direction qu’avait prise le projet olympien lors des dernières années.

Cette saison a été particulièrement délicate pour l’OM. L’exercice 2025-2026 a été pollué par les polémiques et les crises au sein du club phocéen. Et cela a coûté à Pablo Longoria et Medhi Benatia leurs places. Les deux dirigeants ont été respectivement remplacés par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Eric Di Meco s’est d’ailleurs livré sur la direction que le projet prenait ces dernières années.

«Heureusement qu’elle s’est vite arrêtée» « Je vais essayer d’être optimiste parce qu’on se raconte que ce qui a été fait sur les dernières années dans le projet était suicidaire. Ça avait peut-être des chances de marcher, mais ça avait surtout des chances de ne pas marcher. Je vais même dire mieux : c’était une blague et heureusement qu’elle s’est vite arrêtée parce que ça aurait pu être plus grave que ça. Si je veux rester optimiste, je me dis qu’il faut profiter de ce qu’il se passe là pour repartir sur de bonnes bases » a d’abord confié l’ancien défenseur du club phocéen au micro du Super Moscato Show.