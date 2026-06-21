L'OM n'est «pas à vendre» : Voilà la somme qui ferait craquer Frank McCourt et on est loin du milliard d'euros

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face aux rumeurs incessantes d'une vente de l'OM, Frank McCourt a toujours assuré qu'il n'avait pas l'intention de se séparer du club phocéen. Le fait est que la réalité serait quelque peu différente. En effet, l'Américain se serait mis en tête de vendre son bien pour plus d'un milliard d'euros, mais voilà que finalement, c'est pour une somme bien inférieure que la vente de l'OM pourrait être validée.

Cela fait maintenant 10 ans que Frank McCourt a racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus. L'Américain est ainsi aux commandes du club phocéen, mais pour encore combien de temps ? Depuis un moment maintenant, le feuilleton de la vente de l'OM ne cesse de revenir sur la table. Pourtant, face à ces rumeurs incessantes, McCourt l'a toujours assuré : pas question pour lui de vendre. Il n'empêche que le porte ne serait pas totalement fermée chez le propriétaire marseillais.

McCourt rêve d'une vente à 1,2 milliard d'euros Malgré le discours de Frank McCourt qui assure que l'OM n'est « pas à vendre », cela serait finalement le cas. En effet, comme le fait savoir L'Essentiel de l'éco, l'Américain serait bel et bien enclin à partir, mais pour un prix qui refroidirait tout le monde. On dépasserait ainsi le milliard d'euros dans l'esprit de McCourt, qui valoriserait l'OM à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Un prix jugé complètement déraisonnable par beaucoup. « Est-ce que l’OM vaut vraiment 1,2 milliard d’euros ? Non, c’est vrai que c’est un prix relativement étonnant. La façon la plus facile de valoriser un club, c'est en multiplier de chiffre d’affaires. On prend le chiffre d'affaires annuel et on le multiplie par un chiffre et on arrive à une valorisation. Tous les plus gros clubs se sont échangés à des multiples de 4 ou 5 fois le chiffre d'affaires. C’est le cas du PSG, de Chelsea. Moi ça m’étonne de par le manque de perspective du football français. En termes de revenus sponsoring à l'OM, il y a eu marge de progression pas énorme. Tu n’as quasiment pas de droits télé domestique. Quoi qu’il arrive, 1,2 milliard, en valeur actuelle, ça me parait très exagéré », avait notamment déjà expliqué David Gluzman.