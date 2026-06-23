Équipe de France : «Je l’ai bien aimé», Jérôme Rothen réclame un changement en pleine Coupe du monde 2026 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Irak (3-0), Didier Deschamps en a profité pour effectuer quelques changements dans son onze de départ, notamment avec la titularisation de Manu Koné à la place d’Aurélien Tchouameni. Ce qui a convaincu Jérôme Rothen, qui aimerait voir le milieu de terrain de l’AS Rome plus souvent.

Après sa victoire face au Sénégal (3-1), l’équipe de France a enchaîné avec un nouveau succès lundi contre l’Irak (3-0). Didier Deschamps avait décidé d’effectuer trois changements dès le coup d’envoi : Bradley Barcola a été préféré à Désiré Doué, Lucas Digne à Théo Hernandez et Manu Koné à Aurélien Tchouameni. Aligné aux côtés d’Adrien Rabiot au milieu de terrain, le joueur de l’AS Rome a été auteur d’une prestation convaincante qui pourrait donner des maux de tête à son sélectionneur.

«Il met beaucoup plus de rythme qu’un Tchouameni» « Manu Koné a été très bon, mais on n’est pas surpris. Il apporte autre chose, dynamise beaucoup plus l’équipe. Il a un gros volume de jeu. Dans l’impact, il fait peut-être un peu trop de fautes. Par moment, il devrait se calmer pour ne pas donner l’opportunité à un adversaire plus fort de te mettre en difficulté sur des coups de pied arrêtés. Mais à part ça, quand il a le ballon dans les pieds, techniquement ça parle bien football avec les autres autour de lui. Il arrive à servir ses attaquants ou ses milieux offensifs et c’est bien là l’essentiel », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Il met beaucoup plus de rythme qu’un Tchouameni, ça, c’est clair et net. Après, ce n’est pas le même rôle. Peut-être que Tchouameni apporte un peu plus de sécurité défensive à Didier Deschamps, mais encore que ça, ça doit se confirmer sur des matchs où on va être en difficulté. Moi, j’ai bien aimé Koné et j’espère qu’il aura encore plus de temps de jeu. »