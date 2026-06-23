Equipe de France - Michael Olise : Une cicatrice intrigue les internautes, voilà ce qui lui est arrivé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le Sénégal, Michael Olise a de nouveau été décisif face à l’Irak. Double passeur décisif, le joueur de l’équipe de France a été célébré par son club, le Bayern Munich, sur les réseaux sociaux. Le club bavarois a alors diffusé une photo d’Olise… où on peut voir qu’il a une cicatrice derrière la cuisse. Certains se sont alors demandés ce qui lui arrivé et pour le savoir, il faut remonter à 2023.

Ça fait deux victoires en deux matchs pour l’équipe de France ! Après le Sénégal, les Bleus ont fait tomber l’Irak (3-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but d’Ousmane Dembélé. Michael Olise s’est lui aussi distingué en délivrant deux passes décisives. Une performance alors saluée par son club, le Bayern Munich, sur les réseaux sociaux. Mais voilà que la photo postée n’a pas manqué de faire réagir. En effet, on a notamment pu apercevoir une grosse cicatrice derrière la cuisse d’Olise et c’est ainsi qu’ils ont été plusieurs à demander ce qui lui était arrivé.

La trace d’une blessure à la cuisse En réponse à ses interrogations autour de la cuisse de Michael Olise, un internaute a rappelé sur X, l’histoire derrière cette cicatrice. Il faut ainsi remonter à 2023 alors que le Français était encore à Crystal Palace. Victime d’une grosse déchirure aux ischio-jambiers, Olise avait alors dû se faire opérer ce qui l’avait amené à manquer 5 mois de compétition pour ensuite rechuter. Ça a donc été très handicapant pour Olise, qui n’est aujourd’hui visiblement plus gêné par cette blessure à la cuisse.