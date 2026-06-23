Equipe de France - Michael Olise : Une cicatrice intrigue les internautes, voilà ce qui lui est arrivé

Après le Sénégal, Michael Olise a de nouveau été décisif face à l’Irak. Double passeur décisif, le joueur de l’équipe de France a été célébré par son club, le Bayern Munich, sur les réseaux sociaux. Le club bavarois a alors diffusé une photo d’Olise… où on peut voir qu’il a une cicatrice derrière la cuisse. Certains se sont alors demandés ce qui lui arrivé et pour le savoir, il faut remonter à 2023.
Ça fait deux victoires en deux matchs pour l’équipe de France ! Après le Sénégal, les Bleus ont fait tomber l’Irak (3-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but d’Ousmane Dembélé. Michael Olise s’est lui aussi distingué en délivrant deux passes décisives. Une performance alors saluée par son club, le Bayern Munich, sur les réseaux sociaux. Mais voilà que la photo postée n’a pas manqué de faire réagir. En effet, on a notamment pu apercevoir une grosse cicatrice derrière la cuisse d’Olise et c’est ainsi qu’ils ont été plusieurs à demander ce qui lui était arrivé.
La trace d’une blessure à la cuisse
En réponse à ses interrogations autour de la cuisse de Michael Olise, un internaute a rappelé sur X, l’histoire derrière cette cicatrice. Il faut ainsi remonter à 2023 alors que le Français était encore à Crystal Palace. Victime d’une grosse déchirure aux ischio-jambiers, Olise avait alors dû se faire opérer ce qui l’avait amené à manquer 5 mois de compétition pour ensuite rechuter. Ça a donc été très handicapant pour Olise, qui n’est aujourd’hui visiblement plus gêné par cette blessure à la cuisse.
L’un des meilleurs joueurs du monde du moment
Cette blessure étant donc de l’histoire ancienne pour Michael Olise, il performe à 100%, ce qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde. Auteur d’une saison remarquable avec le Bayern Munich, le Français confirme désormais tout son talent à l’occasion de la Coupe du monde. Des performances qui suscitent logiquement un intérêt. Au cours des derniers jours, on a ainsi pu parler d’un intérêt du Real Madrid et du PSG. Le fait est que du côté du Bayern Munich, la position est très claire : Olise est intransférable.