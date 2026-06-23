Mercato - Le PSG s’active : Fabrizio Romano annonce le verdict pour Michael Olise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon les dernières tendances, le PSG serait en train de s’activer en coulisses pour tenter de recruter Michael Olise en provenance du Bayern Munich cet été. Fabrizio Romano apporte de nouveaux éléments sur ce dossier et annonce le verdict : le club allemand n’envisage absolument pas de laisser partir l’attaquant de l’équipe de France.

Actuellement à la Coupe du Monde avec l’équipe de France, Michael Olise (24 ans) devrait vivre un mercato estival très agité ! Si le Real Madrid a clairement indiqué via un communiqué qu’il n’avait entrepris aucune manœuvre pour le recruter, le PSG serait en revanche positionné sur son profil et pourrait s’offrir une folie cet été avec Olise. Mais encore faut-il que le Bayern Munich accepte de le vendre…

Romano se prononce sur Michael Olise Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a fait le point sur l’évolution du feuilleton Michael Olise et évoque dans un premier temps le communiqué du Real Madrid : « Le Real Madrid voulait clarifier avec un communiqué public qu’ils n’ont fait aucune approche avec les agents de Michael Olise. La première partie concerne cela, et la seconde concerne sa relation avec le Bayern Munich. Comme quoi ils n’approcheront jamais le joueur avant d’approcher le club. Le Real Madrid dément tout simplement les rapports comme quoi ils ont un accord avec Michael Olise », indique le journaliste spécialisé sur le mercato, avant de refroidir les ardeurs du PSG.