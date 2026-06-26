Polémique avec Jérémy Doku : Cet ancien joueur de Top 14 répond à France Pierron !

Convoqué par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique, Jérémy Doku a quitté le groupe pendant quelques jours pour assister à la naissance de son premier enfant. Alors que France Pierron, journaliste à L'Equipe, a critiqué la décision du joueur des Diables Rouges, Timoci Nagusa - rugbyman ayant évolué en Top 14 - a tenu à lui répondre.
Parmi les 26 joueurs convoqués par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique, Jérémy Doku a quitté le groupe quelques jours pour être auprès de sa compagne durant la naissance de leur premier enfant. Un choix critiqué par France Pierron dans l'émission L'Equipe de Choc : « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant ».
«Tout père a le droit de donner la priorité à ce qu’il juge important»
Alors qu'une polémique a éclaté, Timoci Nagusa (38 ans) a pris position lors d'un entretien accordé au Parisien. « Que pensez-vous des propos de France Pierron, en réaction à la décision du Belge Jérémy Doku de quitter la Coupe du monde de football, sur le rôle des hommes lors de l’accouchement ? Les remarques de cette journaliste semblent manifestement ne pas tenir compte des points de vue individuels. Tout père a le droit de donner la priorité à ce qu’il juge important, notamment en ce qui concerne sa participation à la naissance de son enfant. La poursuite d’objectifs personnels et professionnels n’enlève rien à l’importance d’être présent lors d’un moment aussi décisif dans la vie de son enfant », a affirmé l'actuel joueur du Stade montpelliérain, qui évolue en Régional 3, le 10ème échelon national en rugby à XV.
«Je comprends l’importance d’être présent lors de l’accouchement»
Relancé, Timoci Nagusa en a rajouté une couche. « Comprenez-vous le tollé que ces propos ont suscité en France ? Oui. J’ai constaté que la majorité des commentaires en ligne étaient positifs et soutenaient le footballeur belge. Comprenez-vous la position de Jérémy Doku de quitter son équipe en pleine Coupe du monde pour assister à la naissance de son enfant ? Oui, en tant qu’athlète professionnel et père, je comprends l’importance d’être présent lors de l’accouchement. C’est une décision personnelle que de nombreux parents considèrent comme essentielle pour leur famille », a jugé l'ancien joueur du Montpellier HR (2010-2020) en Top 14.