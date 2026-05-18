Mercato - OM : Le prochain club d'Ethan Nwaneri déjà connu ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En janvier dernier, l’OM avait décidé de se renforcer avec l’arrivée d’un joueur très prometteur en la personne d’Ethan Nwaneri. Arrivé en provenance d’Arsenal, le crack de 19 ans va retourner chez les « Gunners » cet été, mais pourrait très rapidement rejoindre un nouveau projet intéressant chez un grand d’Europe. Explications.

L’OM vient de terminer une nouvelle saison très compliquée. Si le club phocéen a réussi à arracher une qualification en Ligue Europa, la nouvelle direction du club marseillais va très probablement procéder à un énorme remaniement de l’effectif cet été. Ainsi, plusieurs joueurs ayant rejoint l’OM il y a peu de temps sont amenés à partir. C’est notamment le cas d’Ethan Nwaneri, arrivé cet hiver en provenance d’Arsenal afin de récupérer du temps de jeu.

Nwaneri rentre à Arsenal, Dortmund est dans le coup Le milieu offensif de 19 ans très apprécié de Roberto De Zerbi a beaucoup moins joué depuis l’arrivée d’Habib Beye. Après cette deuxième partie de saison chaotique, le jeune Anglais va retourner chez les « Gunners ». Cependant, alors que Mikel Arteta n’est pas prêt à lui garantir un certain rôle avec l’équipe première, Nwaneri pourrait de nouveau quitter Arsenal cet été. A ce propos, Sky Germany révèle que le Borussia Dortmund est intéressé par le crack né en 2007.