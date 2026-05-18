Mercato : Daniel Riolo annonce l’entraîneur qu’il choisirait pour l’OM la saison prochaine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Maintenant la saison terminée et la qualification en Ligue Europa acquise, l’OM va pouvoir se tourner vers un été qui s’annonce mouvementé. La première décision à prendre sera de décider si Habib Beye sera encore en poste la saison prochaine. Si des entraîneurs ont été cités pour le remplacer dernièrement, Daniel Riolo quant à lui conserverait le technicien sénégalais.

Grâce à sa victoire face au Stade Rennais (3-1) dimanche pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, l’OM a réussi à terminer à la cinquième place et donc se qualifier directement en Ligue Europa. Une petite consolation après un exercice 2025-2026 pour le moins compliqué, avant un mercato estival au cours duquel plusieurs départs sont attendus, notamment celui d’Habib Beye.

« Je garderais Habib Beye » S’il s’est engagé jusqu’en juin 2027 à son arrivée l’été dernier, le technicien sénégalais est annoncé vers un départ, mais Daniel Riolo le conserverait à la place des dirigeants de l’OM. « Ils vont probablement changer d’entraîneur, moi, je garderais Habib Beye. Je pense qu’il est arrivé dans un bourbier indescriptible et qu’il n'a pas réussi à s’en sortir. Je voudrais bien voir ce qu’il donne sur une saison entière. On ne peut pas donner une telle mission à Beye dans un bourbier pareil ! Avec un groupe qui est mort mentalement, épuisé ! De Zerbi a explosé en plein vol, et Beye récupère un groupe qui est malade qui n’a plus de tronche… Faire porter le chapeau à Habib Beye depuis qu’il est arrivé, juste parce que c’était un consultant qui ouvrait sa gueule, j’adhérerai jamais. Je n’ai jamais vu autant de haine sur un entraîneur… », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.