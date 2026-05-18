«Ça va faire 5 ans que j’ai le même caleçon» : L’étrange confidence d’une star du Top 14

Axel Cornic

Les sportifs de haut niveau ont tous leurs petites habitudes avant une rencontre, un combat ou une compétition. Mais certaines d’entre elles sont assez surprenantes, comme on l’a appris avec l’international français Gaël Fickou, qui semble très strict sur sa tenue avant les matchs de rugby.

Si au niveau amateur les cas sont très nombreux, ça explose lorsqu’on passe en professionnel. Chaque sportif à une routine bien précise pour préparer l’évènement auquel il doit faire face et ça doit être réglé au millimètre, puisqu’un simple détail pourrait bien tout gâcher. Mais certaines sont assez surprenantes...

« Je mets le même sous-short et sous-maillot depuis 15 ans... et le même caleçon ! » Dans le podcast Rugby Confidential diffusé sur YouTube, Gaël Fickou a en effet avoué être réglé comme une horloge, avec des gestes et des habitudes précises avant chacun de ses matchs. Et l’une d’entre elles concerne... ses sous-vêtements. « Je mets le même sous-short et sous-maillot depuis 15 ans... et le même caleçon ! Bon pas le même caleçon, je l’ai changé parce qu’il était troué à la fin. Là, ça va faire 5 ans que j’ai le même caleçon. Que pour les matchs bien sûr ! » a expliqué le trois-quart centre de 32 ans, qui évolue actuellement au Racing 92 et rejoindra le RCT à l’intersaison.