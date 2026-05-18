Mercato : Parti de l’OM avec De Zerbi, il peut lui aussi retrouver un club

Axel Cornic

La saison vient enfin de se terminer pour l’Olympique de Marseille, avec une cinquième place synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Et il était temps, puisque les tensions étaient de plus en plus nombreuses au sein du club phocéen, surtout depuis la cassure du mois de février qui a mené au départ de Roberto De Zerbi.

Il était venu pour un projet de trois ans, il n’aura finalement résisté qu’un an et demi. De l’eau est passée sous les ponts depuis le départ de Roberto De Zerbi, mais l’OM a encore du mal à tourner la page. Et c’est loin d’être terminé, puisque c’est un été extrêmement agité qui s’annonce, avec une refonte totale de la direction.

De Zerbi à Tottenham En attendant, le technicien italien a déjà retrouvé un club. Un peu plus d’un mois après avoir claqué la porte de l’OM, il a en effet accepté un projet très ambitieux en Premier League, en signant pour Tottenham. Mais tout ne va pas au mieux, puisque s’il a aidé le club londonien à renouer avec la victoire après un hiver extrêmement compliqué, il reste en danger à deux journées de la fin avec une possible relégation en Football League Championship.