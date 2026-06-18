PSG - Transfert de Barcola : Voilà les cinq solutions étudiées par Liverpool !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en Amérique du Nord avec l’équipe de France pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet), Bradley Barcola, engagé jusqu’en juin 2028 avec le Paris SG, pourrait faire les gros titres dans les prochaines semaines. L’ancien de l’Olympique Lyonnais figure en effet sur la short-list de Liverpool, désireux d’injecter du sang neuf dans son secteur offensif.

L’attaque du PSG pourrait évoluer durant le mercato estival. Si Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé n’ont pas l’intention de plier bagage, l’incertitude existe concernant Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye, Kang-in Lee et Bradley Barcola. Ce dernier figure notamment dans le viseur de Liverpool depuis de longs mois comme vous l’a récemment indiqué le10sport.com, et ce n’est pas la future venue de Victor Muñoz chez les Reds qui va mettre fin à cet intérêt.

La priorité se nomme Yan Diomande Liverpool prévoit d’enrôler un autre attaquant rapide en vue du prochain exercice. La priorité est mise sur Yan Diomande, également dans le collimateur du Paris Saint-Germain selon le journaliste Ben Jacobs. « Je ne sais pas, moi je suis un joueur du RB Leipzig, mais pourquoi pas ? Après, mes agents s’en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde, c’est le plus important, c’est tous les quatre ans. Donc je profite au maximum et après le reste, on verra... », confiait l’ailier de 19 ans après l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde face à l'Equateur (1-0).