Yan Diomandé au PSG : «On parle d'une grosse somme d'argent», la révélation qui relance tout !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très certainement vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale aurait des vues sur plusieurs joueurs, dont Yan Diomandé. Mais les dirigeants parisiens auraient de la concurrence pour l’international ivoirien. Liverpool serait notamment sur le coup, et prévoirait d’offrir un contrat juteux à l’ailier de 19 ans pour le convaincre.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG s’est mis en quête de renforts sur le mercato. Le club de la capital aurait multiplié les pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Plusieurs noms ont donc été évoqués, dont celui de Yan Diomandé. Mais le joueur du RB Leipzig serait également dans le viseur de Liverpool cet été. Et les Reds pourraient frapper très fort pour convaincre l’international ivoirien, qui fait sensation depuis le début de cette Coupe du monde 2026.

Liverpool va faire une grosse offre à Yan Diomandé ? D’après les informations de TEAMtalk, Liverpool commencerait à être particulièrement confiant concernant le transfert de Yan Diomandé. Les Reds estimeraient que le joueur de 19 ans serait excité à l’idée de remplacer Mohamed Salah et de devenir la figure de proue du projet d’Andoni Iraola. Le phénomène du RB Leipzig serait conscient des efforts que le club de Premier League fait pour essayer de le recruter. L’équipe de la Mersey aurait même établi dans les grandes lignes un contrat de 6 ans pour Yan Diomandé, avec une importante revalorisation salariale contre laquelle la formation de Bundesliga ne pourrait rien faire. « On parle d’une grosse somme d’argent » explique même le média britannique.