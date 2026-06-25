Kylian Mbappé : Le cadeau «incroyable» d’Ousmane Dembélé qui met fin au malaise en équipe de France ?

Pierrick Levallet

Peu mis à son avantage jusqu’à présent dans cette Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé semblait nager en plein malaise en équipe de France. Il faut dire que le joueur du PSG n’occupe pas sa place habituelle, puisqu’elle est donnée à Kylian Mbappé. Mais face à l’Irak dans la nuit de lundi à mardi, les deux stars ont montré que tout allait bien entre elles.

Lors du match d’ouverture de l’équipe de France contre le Sénégal dans cette Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé ne s’est pas montré à son avantage. Il avait alors été question d’un malaise puisque le joueur du PSG n’évoluait pas à son bon poste, puisque celui-ci est occupé par Kylian Mbappé. Mais contre l’Irak dans la nuit de ce lundi à ce mardi (3-0), le Ballon d’Or 2025 et la star du Real Madrid ont montré que leur relation était toujours aussi bonne.

«Mbappé et Dembélé font tout pour jouer ensemble» « S’il y a un truc de sûr dans cette équipe de France, c’est que Mbappé et Dembélé font tout pour jouer ensemble. On l’a vu en première période contre l’Irak où Mbappé a fini pratiquement le dernier quart d’heure sur le côté droit pour laisser Ousmane dans l’axe. Et la passe d’Ousmane sur le deuxième but de Kylian, elle est d’un altruisme incroyable. Pour quelqu’un qui n’a jamais marqué en phase finale de Coupe du monde avec les Bleus, il avait l’occasion de tenter sa chance mais il a préféré servir Mbappé devant le but vide » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.