Coupe du monde 2026 - Équipe de France : Un joueur forfait contre la Suède ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’elle sera opposée à la Suède mardi en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France devra certainement faire sans l’un de ses joueurs. Victime de douleurs au mollet depuis plusieurs jours, Marcus Thuram ne s’est pas entraîné ce samedi et se dirige vers un forfait pour cette rencontre.

De retour à l’entraînement samedi après avoir fait un aller-retour en France pour assister aux obsèques de sa mère, Didier Deschamps a prévenu ses joueurs : « La première compétition est finie. » Malgré leurs trois victoires en phase de groupes contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), les Bleus vont en démarrer une « deuxième », qui débutera mardi face à la Suède en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Marcus Thuram devrait être indisponible contre la Suède À l’aube de cette deuxième compétition, le sélectionneur de l’équipe de France ne devrait pas effectuer beaucoup de changements dans son onze de départ, si ce n’est quelques ajustements. Une chose est en tout cas presque certaine : Marcus Thuram ne devrait pas être apte à participer à cette rencontre. Comme indiqué par L’Équipe, l’attaquant de l’Inter Milan, entré en jeu contre l’Irak, a toujours des douleurs au mollet et se dirige vers un forfait face à la Suède.