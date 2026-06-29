Le jour où Zidane a dégoûté tout un vestiaire : «Je lui ai demandé de partir»

En 2006, durant la Coupe du Monde, Zinédine Zidane était à son apogée. En quarts de finale, « Zizou » délivre une prestation exceptionnelle face au Brésil, un match qui reste dans la légende. Ancien coéquipier du Français au Real Madrid, Ronaldo est revenue sur cette performance qui a véritablement écœuré la Seleção.
Revenu aider l’équipe de France, Zinédine Zidane a porté les Bleus durant la Coupe du Monde 2006. En quarts de finale, la France affronte une redoutable équipe brésilienne, disposant dans ses rangs de Ronaldinho, Kaka, ou encore de Ronaldo. Championne du monde en titre, la Seleção a trébuché, et a été éliminée par les futurs finalistes à cause d’un but inscrit par Thierry Henry. Mais sur ce match, c’est bien Zidane qui a impressionné tout le monde. Son ancien coéquipier et ami Ronaldo a plongé dans ses souvenirs pour raconter cette prestation.
« Son match est considéré comme l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Coupe du monde »
« Je l'ai vu comme le joueur de classe mondiale qu'il était. Il a livré une performance absolument exceptionnelle, au plus haut niveau technique qu'on puisse imaginer... C'était une démonstration vraiment magistrale. Il était vraiment inspiré et ce n'est pas pour rien que son match est considéré comme l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Coupe du monde », a ainsi raconté la légende brésilienne au cours d’un entretien accordé à l’Equipe.
« Je l'ai félicité, mais je lui ai demandé de partir »
Ronaldo a également révélé que tout le vestiaire brésilien avait très mal vécu cette élimination. « Mais non, je ne lui ai pas parlé pendant le match, on a parlé après, il est venu dans notre vestiaire, mais l'ambiance était terrible, beaucoup de joueurs pleuraient. On était amis hein, et on l'est toujours... Mais ce n'était vraiment pas le bon moment pour échanger nos maillots. Je l'ai félicité, mais je lui ai demandé de partir », conclut l’homme aux 15 buts en Coupe du Monde.