Le jour où Zidane a dégoûté tout un vestiaire : «Je lui ai demandé de partir»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2006, durant la Coupe du Monde, Zinédine Zidane était à son apogée. En quarts de finale, « Zizou » délivre une prestation exceptionnelle face au Brésil, un match qui reste dans la légende. Ancien coéquipier du Français au Real Madrid, Ronaldo est revenue sur cette performance qui a véritablement écœuré la Seleção.

Revenu aider l’équipe de France, Zinédine Zidane a porté les Bleus durant la Coupe du Monde 2006. En quarts de finale, la France affronte une redoutable équipe brésilienne, disposant dans ses rangs de Ronaldinho, Kaka, ou encore de Ronaldo. Championne du monde en titre, la Seleção a trébuché, et a été éliminée par les futurs finalistes à cause d’un but inscrit par Thierry Henry. Mais sur ce match, c’est bien Zidane qui a impressionné tout le monde. Son ancien coéquipier et ami Ronaldo a plongé dans ses souvenirs pour raconter cette prestation.

« Son match est considéré comme l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Coupe du monde » « Je l'ai vu comme le joueur de classe mondiale qu'il était. Il a livré une performance absolument exceptionnelle, au plus haut niveau technique qu'on puisse imaginer... C'était une démonstration vraiment magistrale. Il était vraiment inspiré et ce n'est pas pour rien que son match est considéré comme l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Coupe du monde », a ainsi raconté la légende brésilienne au cours d’un entretien accordé à l’Equipe.