Kylian Mbappé accusé de viol : C'est de l'histoire ancienne en Suède !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, l'équipe de France affronte la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Une rencontre qui pourrait rappeler quelques mauvais souvenirs à Kylian Mbappé. En effet, en octobre 2024, le capitaine des Bleus avait été accusé de viol à la suite d'un voyage à Stockholm. Si l'affaire n'avait finalement pas été plus loin que ça, du côté de la Suède, on est visiblement aujourd'hui passé à autre chose.

Kylian Mbappé et la Suède, ça rappelle un très mauvais souvenir. En octobre 2024, non-appelé par Didier Deschamps, le capitaine des Bleus avait profité de quelques jours pour faire une virée à Stockholm. Mais voilà qu'à la suite de son voyage dans la capitale suédoise, Mbappé s'est retrouvé dans une sale histoire, étant accusé de viol. Une enquête avait alors été ouverte avant d'être refermée sans que ça n'aille plus loin. « J'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête, qui est donc close », expliquait la procureure.

« Je n'étais pas concerné » De son côté, Kylian Mbappé avait toutefois toujours clamé son innocence dans cette histoire, expliquait qu'il n'était pas concerné par celle-ci. « Je savais que j'allais me relever car je n'étais pas concerné, la police ne m'a jamais appelé, mon nom n'a jamais été cité », avait-il notamment expliqué. Il n'empêche que près de deux ans après, cette affaire suit encore Mbappé même si du côté de la Suède, on a semble-t-il tourné la page.