Kylian Mbappé accusé de viol : C'est de l'histoire ancienne en Suède !

Ce mardi, l'équipe de France affronte la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Une rencontre qui pourrait rappeler quelques mauvais souvenirs à Kylian Mbappé. En effet, en octobre 2024, le capitaine des Bleus avait été accusé de viol à la suite d'un voyage à Stockholm. Si l'affaire n'avait finalement pas été plus loin que ça, du côté de la Suède, on est visiblement aujourd'hui passé à autre chose.
Kylian Mbappé et la Suède, ça rappelle un très mauvais souvenir. En octobre 2024, non-appelé par Didier Deschamps, le capitaine des Bleus avait profité de quelques jours pour faire une virée à Stockholm. Mais voilà qu'à la suite de son voyage dans la capitale suédoise, Mbappé s'est retrouvé dans une sale histoire, étant accusé de viol. Une enquête avait alors été ouverte avant d'être refermée sans que ça n'aille plus loin. « J'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête, qui est donc close », expliquait la procureure.
« Je n'étais pas concerné »
De son côté, Kylian Mbappé avait toutefois toujours clamé son innocence dans cette histoire, expliquait qu'il n'était pas concerné par celle-ci. « Je savais que j'allais me relever car je n'étais pas concerné, la police ne m'a jamais appelé, mon nom n'a jamais été cité », avait-il notamment expliqué. Il n'empêche que près de deux ans après, cette affaire suit encore Mbappé même si du côté de la Suède, on a semble-t-il tourné la page.
« Ce n'est plus un sujet dont on parle beaucoup »
Avant cette rencontre entre la France et la Suède, des journalistes suédois sont revenus pour L'Equipe sur ces accusations de viol à l'encontre de Kylian Mbappé. « Ce n'est plus un sujet dont on parle beaucoup, mais cela a fait grand bruit », a ainsi dit Martin Palmborg. De son côté, Johanna Frändén a elle confié : « Cette histoire a suscité beaucoup de débats en Suède, dans un pays où la législation sur le consentement est l'une des plus strictes au monde. C'est vrai qu'il reste pas mal de points d'interrogation dans le dossier, sur les raisons pour lesquelles il n'est pas allé plus loin. Maintenant, Mbappé est une idole pour plein de gamins suédois et ça n'a pas changé sa perception en Suède, où la présomption d'innocence reste primordiale ».