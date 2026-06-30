Kylian Mbappé : Un mensonge de Didier Deschamps exposé sur La Chaine L'Equipe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'échappe pas aux critiques. Il lui est notamment souvent reproché son faible apport défensif. Il a justement été question de ce sujet lors de la dernière conférence de presse de Didier Deschamps. Et voilà que les propos du sélectionneur des Bleus n'ont pas manqué de faire réagir Vikash Dhorasoo, dénonçant alors un mensonge.

Si l'équipe de France veut remporter la Coupe du monde 2026, il va falloir que tout le monde fasse les efforts. Y compris Kylian Mbappé. Souvent pointé du doigt pour son faible apport défensif, le capitaine des Bleus peut néanmoins compter sur Didier Deschamps pour le défendre sur ce sujet. En effet, sur ce sujet, en conférence de presse avant la rencontre face à la Suède, le sélectionneur a dit de Mbappé : « Il défend, il sait défendre. Peut-être moins que les autres, mais il marque plus de buts que les autres aussi. Depuis le premier jour, je vous l’ai dit. Après, des fois, vous ne m’entendez pas toujours, mais il est arrivé avec… La partie de travail athlétique qu’on a dû faire, ce n’est pas trop pour les attaquants. C’était le premier à montrer l’exemple ».

« Il ne défend pas, ce n’est pas vrai » Sur le plateau de L'Equipe de Greg, Vikash Dhorasoo a justement rebondi sur les propos de Didier Deschamps sur l'apport défensif de Kylian Mbappé. C'est alors que l'ancien joueur de l'équipe de France a dénoncé : « Il ne défend pas, ce n’est pas vrai. Il se replace un peu avec le bloc, très tardivement. Ce n’est pas instinctif pour lui de faire des courses vers l’arrière pour rentrer dans le bloc. On n’a jamais dix joueurs derrière le ballon, il y a toujours Kylian Mbappé qui est déjà battu ».