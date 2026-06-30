Kylian Mbappé : Un mensonge de Didier Deschamps exposé sur La Chaine L'Equipe ?

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'échappe pas aux critiques. Il lui est notamment souvent reproché son faible apport défensif. Il a justement été question de ce sujet lors de la dernière conférence de presse de Didier Deschamps. Et voilà que les propos du sélectionneur des Bleus n'ont pas manqué de faire réagir Vikash Dhorasoo, dénonçant alors un mensonge.
Si l'équipe de France veut remporter la Coupe du monde 2026, il va falloir que tout le monde fasse les efforts. Y compris Kylian Mbappé. Souvent pointé du doigt pour son faible apport défensif, le capitaine des Bleus peut néanmoins compter sur Didier Deschamps pour le défendre sur ce sujet. En effet, sur ce sujet, en conférence de presse avant la rencontre face à la Suède, le sélectionneur a dit de Mbappé : « Il défend, il sait défendre. Peut-être moins que les autres, mais il marque plus de buts que les autres aussi. Depuis le premier jour, je vous l’ai dit. Après, des fois, vous ne m’entendez pas toujours, mais il est arrivé avec… La partie de travail athlétique qu’on a dû faire, ce n’est pas trop pour les attaquants. C’était le premier à montrer l’exemple ».
« Il ne défend pas, ce n’est pas vrai »
Sur le plateau de L'Equipe de Greg, Vikash Dhorasoo a justement rebondi sur les propos de Didier Deschamps sur l'apport défensif de Kylian Mbappé. C'est alors que l'ancien joueur de l'équipe de France a dénoncé : « Il ne défend pas, ce n’est pas vrai. Il se replace un peu avec le bloc, très tardivement. Ce n’est pas instinctif pour lui de faire des courses vers l’arrière pour rentrer dans le bloc. On n’a jamais dix joueurs derrière le ballon, il y a toujours Kylian Mbappé qui est déjà battu ».
« Sur un coup, on va voir Kylian Mbappé courir, tacler, mais ce n’est pas du tout dans sa mentalité »
« Ils sont très bons dans le pressing quand Ousmane Dembélé l’impose à ses potes. Ça, j’ai l’impression d’ailleurs que c’est quelque chose qui vient d’Ousmane Dembélé et pas et Didier Deschamps sur les sorties de balle du gardien. Après, le déséquilibre… C’est un déséquilibre assumé. Il y a six joueurs qui vont devoir défendre, avec quatre joueurs qui vont de temps en temps venir défendre. Et puis, c’est du coup par coup. Sur un coup, on va voir Kylian Mbappé courir, tacler, mais ce n’est pas du tout dans sa mentalité. Là où on économise de l’énergie, c’est au moment où on défend, donc comment on répartit l’équipe. Les quatre de devant ont intérêt à garder le maximum d’énergie pour aller attaquer », a enchainé Dhorasoo.