Kylian Mbappé : Le changement de comportement remarqué au sein du vestiaire de l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si la succession d’Hugo Lloris avait fait débat, alors qu’Antoine Griezmann espérait récupérer le brassard, Kylian Mbappé embrasse totalement son rôle de capitaine désormais. Au sein de l’équipe de France, on décrit un joueur moins centré sur ses performances individuelles et plus sur le collectif, conscient qu’il aura besoin de tous ses coéquipiers pour aller chercher une troisième étoile.

Plusieurs observateurs n’ont pas manqué de souligner le comportement de Kylian Mbappé depuis le début de la Coupe du monde 2026. Même s’il n’a pas marqué contre la Norvège (4-1), l’attaquant du Real Madrid a essayé de faire briller ses coéquipiers et notamment Ousmane Dembélé. Trois ans après avoir récupéré le brassard d’Hugo Lloris, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France semble définitivement embrasser son rôle de capitaine.

« Il a pris en maturité et assume désormais parfaitement son rôle de capitaine » « Avec le temps, il a pris en maturité et assume désormais parfaitement son rôle de capitaine », a confié un proche des Bleus à RMC Sport. Cela se constate aussi en dehors du terrain. À l’arrivée des joueurs de l’équipe de France à Clairefontaine, avant de prendre la direction des États-Unis, Kylian Mbappé a pris soin d’offrir un casque audio à l’ensemble du groupe. S’il est partenaire de la marque en question, son geste a tout de même été apprécié en interne.