Didier Deschamps raconte son deuil en pleine Coupe du monde : «Il fallait que je parte»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a dû affronter la Norvège, dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 sans le capitaine du navire : le sélectionneur Didier Deschamps. Endeuillé à la suite de la disparition de sa mère, il avait quitté le territoire américain pour assister aux obsèques qui ont eu lieu en France. Un moment de recueillement primordial pour le coach des Bleus qui s’est exprimé sur la question.

A presque quatre années d’intervalle, Didier Deschamps a eu la douleur d’assister aux obsèques de ses deux parents. La semaine dernière, quelques heures après la victoire de l’équipe de France contre l’Irak lors du deuxième match des Bleus du Groupe I (3-0), le sélectionneur apprenait la disparition de sa mère Ginette Deschamps. En accord avec la Fédération française de football et après avoir discuté avec certains joueurs en privé avant de prendre la parole devant l’intégralité du groupe, Deschamps rentrait en France pour les funérailles de sa maman.

«Pour mon bien personnel et pour le bien de l’équipe de France, il fallait que je parte» Didier Deschamps devait quitter les États-Unis pour regagner l’hexagone pour l’occasion. Cela ne pouvait pas se passer autrement. « J’ai passé trois jours très très difficiles. Pour mon bien personnel et pour le bien de l’équipe de France, il fallait que je parte. Les joueurs, Guy (Stéphan) et le staff ont fait ce qu’il fallait pour obtenir cette première place. Depuis que je suis revenu vendredi soir, je suis là et je reprends ce que j’avais l’habitude de faire. C’est bien que ma tête soit occupée ».