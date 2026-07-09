Coupe du Monde 2026 - France/Maroc : Le coup de pression de Laurent Nuñez qui craint des débordements

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le gouvernement s’inquiète du risque de débordements en marge du quart de finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc prévu ce jeudi soir. Dans un télégramme envoyé aux forces de l’ordre, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a demandé «un renforcement des dispositifs de sécurisation».

Après avoir battu la Suède et le Paraguay , l’équipe de France affronte le Maroc ce jeudi soir (22h, heure locale) en quarts de finale de la Coupe du monde. Une rencontre à risque sur le terrain, mais également en dehors comme en témoigne ce télégramme envoyé aux forces de l’ordre par le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez , qui demande « un renforcement des dispositifs de sécurisation ».

La mise en garde du ministre de l’Intérieur

« Aucun débordement ne devra être toléré et appellera une réponse immédiate », avait-il écrit dans ce document adressé le 1ᵉʳ juillet aux préfets ainsi qu'aux responsables de la police, de la gendarmerie, de la préfecture de police de Paris et de la sécurité intérieure en vue des prochains matches de la Coupe du monde. Ce quart de finale est évidemment concerné, d’autant que les rencontres du Maroc, comme celles de l'Algérie ou la Turquie, étaient considérées comme à risque par les autorités. La Direction nationale de la sécurité publique (DNSP) avait alerté sur la possibilité de « débordements sur l'ensemble du territoire national » avec « des cortèges bruyants et festifs, des rodéos motorisés, des rassemblements spontanés sur la voie publique, des tirs de feux d'artifice et mortiers ».

Les forces de l'ordre sont notamment appelées à apporter « une attention particulière à la consommation d'alcool, à l'occupation des voies de circulation et en priorité à la délinquance susceptible d'accompagner ces événements. »

Laurent Nuñez ajoute dans ce document que s’est procuré l’AFP que « les demi-finales constituent un point d’attention puisqu’elles se disputeront les 14 et 15 juillet, période où les forces de sécurité intérieures seront fortement mobilisées dans le cadre des festivités de la Fête nationale et de la commémoration de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice ». En cas de victoire, la France affrontera l’Espagne ou la Belgique le 14 juillet prochain.