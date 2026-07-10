Coupe du monde 2026 - «Ce sera une revanche» : Kylian Mbappé se lâche face aux journalistes avant la demi-finale !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a rempli sa part du contrat. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, avait fixé comme objectif aux Bleus la demi-finale de la Coupe du monde 2026. C'est désormais chose faite. Mais pour y affronter quelle sélection ? Après la victoire tricolore contre le Maroc jeudi (2-0), Kylian Mbappé s'est attardé sur sa préférence entre l'Espagne et la Belgique pour la demi-finale du Mondial programmée le 14 juillet, jour de fête nationale.

Dans le dernier carré, pour la troisième fois d'affilée. Depuis ses débuts en Coupe du monde en 2018 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a toujours atteint le stade des demi-finales du Mondial avec un sacre en Russie et une finale perdue au Qatar il y a quatre ans. Il ne reste plus qu'une marche à franchir pour le capitaine des Bleus avec le reste du groupe tricolore pour connaître une nouvelle finale de Coupe du monde. Et ce, grâce au succès des hommes de Deschamps en quart de finale du Mondial face au Maroc jeudi (2-0).

«Je n'ai pas de préférence» Buteur pour la 8ème fois de la compétition, Kylian Mbappé a pris la parole en zone mixte après la question d'un journaliste sur son adversaire souhaité pour la demi-finale prévue pour le 14 juillet prochain. Veut-il rencontrer l'Espagne ou la Belgique ? « On est très contents d'être une nouvelle fois dans le dernier carré. Pour les plus anciens, c'est la troisième fois. Mais non, je n'ai pas d'adversaire particulier. Je me concentre juste sur comment on va récupérer, comment préparer notre match. Bien sûr qu'on va jeter un coup d'œil parce qu'on regarde tous les matchs, mais non. Je n'ai pas de préférence ».