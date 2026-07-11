Coupe du monde 2026 - «Nous sommes la seule équipe à les avoir battus» : L'Espagne menace déjà l'équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir sorti la Belgique en quarts de finale (2-1) vendredi, l’Espagne retrouvera l’équipe de France mardi en demi-finales de la Coupe du monde 2026. Un choc que Luis de la Fuente a qualifié de « finale avant l’heure », ne manquant pas de rappeler que son équipe reste sur deux victoires consécutives face aux Bleus.

En attendant Norvège-Angleterre et Argentine-Suisse ce samedi, on connait la première affiche des demi-finales de la Coupe du monde 2026. Après la victoire de l’équipe de France face au Maroc (2-0) jeudi, l’Espagne a éliminé la Belgique (2-1) vendredi et sera donc opposée aux Bleus mardi pour un choc très attendu entre les deux équipes.

« Il n'est pas exagéré de qualifier ce match de finale avant l'heure » « Il n'est pas exagéré de qualifier ce match de finale avant l'heure. Celui contre le Portugal l'était aussi. Nous faisons partie des équipes capables d'atteindre la finale », a estimé Luis de la Fuente en conférence de presse après la rencontre. « Désormais, nous sommes entièrement concentrés sur la France, nous sommes conscients de leur immense potentiel, mais nous savons aussi que nous sommes la seule équipe à les avoir battus lors de deux demi-finales. » Battue en demi-finale de l'Euro 2024 (2-1), l'équipe de France s'était également inclinée l'année dernière en demi-finale de la Ligue des Nations (5-4) contre la Roja.