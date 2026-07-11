Équipe de France : La folle statistique de Didier Deschamps à la Coupe du monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 14 ans, Didier Deschamps a très souvent mené ses hommes vers les sommets. L'ancien entraîneur de l'OM va faire ses adieux à la sélection à l'issue de la compétition mais il aura marqué une empreinte indélébile chez les Bleus, en tant que sélectionneur mais aussi en tant que joueur. D'ailleurs, une statistique impressionnante montre à quel point Deschamps compte dans l'histoire des Bleus à la Coupe du monde.

Désormais le sélectionneur comptant le plus de victoires en Coupe du monde, un record qu'il a dépassé durant cette édition 2026, Didier Deschamps n'en finit plus de valider des statistiques exceptionnelles. Le sélectionneur français a marqué indéniablement l'histoire de l'Equipe de France en Coupe du monde en remportant la compétition en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Il a participé individuellement à 25 succès.

25 victoires pour Deschamps avec la France Comme le rapporte Prime Video, l'Equipe de France de football a remporté 45 succès en Coupe du monde dans son histoire. Et sur ces 45 victoires, 25 portent directement la trace de Didier Deschamps. En effet, il compte 5 victoires avec les Bleus en tant que joueur en 1998 et 20 comme sélectionneur depuis 2014. Plus de la moitié des victoires françaises en Coupe du monde ont donc été marquées par la présence de Didier Deschamps.