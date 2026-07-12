«Ce n'est pas possible» : Daniel Riolo fracasse le Sénégal après la Coupe du Monde 2026 !

Amadou Diawara

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, le Sénégal a composté son billet pour la phase à éliminations directes. Toutefois, les Lions de la Teranga sont sortis dès les 16èmes de finale de la compétition, ayant perdu face à la Belgique. D'après Daniel Riolo, les hommes de Pape Thiaw sont passés totalement à côté de leur Mondial.

En lice pour la Coupe du Monde 2026, le Sénégal était dans le groupe I avec la France, la Norvège et l'Irak. Grâce leur victoire contre les hommes de Graham Arnold, les Lions de la Teranga ont validé leur ticket pour la phase à éliminations directes de la compétition. Toutefois, la bande à Sadio Mané a perdu dès les 16èmes de finale, et ce, contre la Belgique. Présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir, Daniel Riolo s'est lâché sur les prestations du Sénégal au Mondial.

«Si c'est tout le temps pour voir le bloc bas, c'est bon» « Ce qu'a fait le Sénégal, ce n’est pas possible. Tu as gagné la CAN, tu avais une équipe avec beaucoup de joueurs de qualité, et tu viens pour proposer dans un premier temps de te péter en deux tout seul à l'intérieur du vestiaire avec le coach qui fait sortir l'information comme quoi il n’a pas de contrat et la Fédération qui répond : "bon ça va, il ne va pas nous emmerder avec son contrat", bref ça explose. Mais en plus, sur le terrain... Si c'est tout le temps pour voir le bloc bas, c'est bon à un moment. On peut proposer autre chose comme football ! », a pesté Daniel Riolo, avant de se prononcer sur le Ghana et la République Démocratique du Congo.