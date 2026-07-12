Coupe du monde 2026 - Officiel : Entre le Sénégal et Pape Thiaw, c'est terminé !

Amadou Diawara

Finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Après avoir passé le premier tour de la compétition, les Lions de la Teranga ont été éliminés par la Belgique en 16ème de finale. Via un communiqué officiel, la Fédération Sénégalaise de Football a annoncé qu'elle engageaient les procédures pour se séparer de son sélectionneur : Pape Thiaw.

Après avoir disputé la finale de la CAN 2025, le Sénégal a disputé la Coupe du Monde 2026. Tombés dans le groupe I avec la France, la Norvège et l'Irak, les Lions de la Teranga ont composté leur billet pour la phase à éliminations directes de la compétition. En effet, la bande à Sadio Mané figurait parmi les huit meilleurs troisièmes du Mondial. Toutefois, le Sénégal a été battu par la Belgique en 16ème de finale. Ce qui va causer la perte de Pape Thiaw. Via un communiqué publié sur son site officiel, la Fédération Sénégalaise de Football a annoncé qu'elle avait décidé de lancer les démarches pour boucler le départ de son sélectionneur.

«Il a été décidé d’engager une procédure de cessation des fonctions de Pape Thiaw» « La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe l’opinion publique qu’à l’issue de la réunion du Comité exécutif tenue ce samedi 11 juillet 2026, il a été décidé d’engager une procédure de cessation des fonctions du sélectionneur national, Monsieur Pape Thiaw, ainsi que de l’ensemble de son staff technique. Cette décision intervient à la suite de l’élimination de l’Équipe nationale du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Après une évaluation approfondie des résultats sportifs et des perspectives de la sélection nationale, le Comité exécutif a estimé nécessaire d’engager cette procédure dans l’intérêt supérieur du football sénégalais », a précisé la FSF, avant de poursuivre.