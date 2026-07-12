Coupe du monde 2026 - France/Espagne : La demande particulière faite à la FIFA !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa victoire en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, l'Equipe de France de football va maintenant défier l'Espagne en demi-finales mardi soir. C'est une date particulière pour la France puisque le match aura lieu le 14 juillet, jour de la fête nationale. Mais surtout, cette année marque le 10ème anniversaire de l'attentat perpétré sur la Promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. A ce titre, Eric Ciotti, le Maire de Nice, a formulé une demande particulière à la FIFA.

Mardi soir, à 21h heure française, l'Equipe de France fera face à l'Espagne en demi-finales de la Coupe du monde 2026. Le match verra peut-être un hommage rendu aux 86 victimes de l'attentat ayant eu lieu sur la Promenade des Anglais il y a pile dix ans. Maire de Nice depuis les dernières élections, Eric Ciotti a contacté la FIFA pour organiser un petit hommage.

Une minute de silence avant France-Espagne ? D'après Foot Mercato, Eric Ciotti a en effet adressé un courrier au président de la FIFA Gianni Infantino pour faire en sorte d'organiser une minute de silence avant cette demi-finale de Coupe du monde. Il estime qu'un tel hommage « témoignerait de la solidarité de la grande famille du football envers les victimes du terrorisme et leurs proches. » Ce serait une belle manière de rendre hommage « avec une profonde émotion par les familles des victimes, les survivants et l’ensemble des Français » à travers le monde du football, qui a pris l'habitude de rassembler tout le monde.