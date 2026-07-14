Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Un ancien joueur espagnol de Didier Deschamps balance ses secrets

Axel Cornic

L’aventure de l’équipe de France en cette Coupe du monde 2026 se poursuit, avec une demi-finale très attendue ce mardi 14 juillet. Ce sera face à l’Espagne de Lamine Yamal, avec Didier Deschamps qui a toutefois vu l’un de ses anciens joueurs balancer certains de ses secrets, à la veille de cette rencontre.

On connait les quatre dernières équipes qualifiées en cette Coupe du monde 2026 et la France en fait partie. Les hommes de Didier Deschamps se sont frayé un chemin jusqu’en demi-finale en écartant notamment le Maroc (2-0) ou encore le Paraguay (0-1). Mais le plus dur arrive, puisque ce sera l’Espagne qu’ils devront affronter, ce mardi.

« Je n'avais jamais autant travaillé que lorsque je jouais pour Deschamps » Depuis quelques jours, la pression monte et les Champions d’Europe en titre semblent être prêts à relever le défi face à Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Mais à la veille de cette première demi-finale de la Coupe du monde 2026, les médias ibériques sont allés jusqu’à chercher un ancien joueur de Didier Deschamps, pour qu’il leur livre ses secrets en tant qu’entraineur. « Je n'avais jamais autant travaillé que lorsque je jouais pour Deschamps. C’est un entraineur qui aime la force physique » a révélé Fernando Morientes, au micro de la COPE.