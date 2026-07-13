Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Les Bleus en danger avec Lamine Yamal, «je n'en dirai pas plus…»

Avant d’affronter l’équipe de France mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Luis de la Fuente s’est confié au micro de la Cadena SER, évoquant notamment Lamine Yamal. Le sélectionneur de l’Espagne estime que la star du FC Barcelone n’a pas encore réalisé son meilleur match du Mondial, ce qui pourrait donc arriver face aux Bleus.
S’il reste un joueur majeur de l’Espagne, Lamine Yamal n’a pas vraiment eu le rendement statistique auquel on pouvait s’attendre depuis le début de la Coupe du monde 2026. Avant d’affronter l’équipe de France en demi-finale mardi, l’international espagnol (31 sélections) a inscrit un seul but, contre l’Arabie Saoudite (4-0), et n’a pas délivré la moindre passe décisive. Ce qui n’inquiète pas son sélectionneur.
« Le meilleur match de Lamine est encore à venir dans cette Coupe du monde »
« Le meilleur match de Lamine est encore à venir dans cette Coupe du monde, je n'en dirai pas plus. Il est incroyablement motivé, ça se voit sur son visage. Il a vraiment hâte. Il faut juste gérer un peu son anxiété pour qu'il ne se laisse pas submerger par la pression », a déclaré Luis de la Fuente, dans un entretien accordé à la Cadena SER. « C'est un processus d'acquisition d'expérience et de maturation, car Mbappé et Haaland sont probablement déjà passés par là il y a quelques années. Il est en plein dedans, et on en parle beaucoup avec lui. Il va être un joueur qui laissera une impression positive d'ici la fin de la Coupe du monde. »
« Nous connaissons les points forts de la France »
« À ce stade de la compétition, la France fait partie des favorites. Atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde est incroyablement difficile. Tous les adversaires sont très forts, et collectivement, nous sommes très performants. Le chemin vers la finale est encore tout ouvert », a ajouté le sélectionneur de l’Espagne à propos de l’équipe de France, que la Roja avait éliminée au même stade il y a deux ans lors de l’Euro 2024. « Ce sont des équipes complètement différentes. C'est une autre époque, même si de nombreux joueurs ont déjà atteint ce niveau. Il y aura des changements à différents niveaux, tant au niveau du style de jeu que de la tactique. Je pense que les deux équipes ont progressé (...) Nous connaissons les points forts de la France, mais nous devons rester fidèles à notre plan de jeu. Nous ne sommes pas rigides dans notre approche : si quelque chose doit être modifié, nous le ferons. Nous avons remporté nos deux derniers matchs contre la France en jouant notre jeu. »