Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Les Bleus en danger avec Lamine Yamal, «je n'en dirai pas plus…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant d’affronter l’équipe de France mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Luis de la Fuente s’est confié au micro de la Cadena SER, évoquant notamment Lamine Yamal. Le sélectionneur de l’Espagne estime que la star du FC Barcelone n’a pas encore réalisé son meilleur match du Mondial, ce qui pourrait donc arriver face aux Bleus.

S’il reste un joueur majeur de l’Espagne, Lamine Yamal n’a pas vraiment eu le rendement statistique auquel on pouvait s’attendre depuis le début de la Coupe du monde 2026. Avant d’affronter l’équipe de France en demi-finale mardi, l’international espagnol (31 sélections) a inscrit un seul but, contre l’Arabie Saoudite (4-0), et n’a pas délivré la moindre passe décisive. Ce qui n’inquiète pas son sélectionneur.

« Le meilleur match de Lamine est encore à venir dans cette Coupe du monde » « Le meilleur match de Lamine est encore à venir dans cette Coupe du monde, je n'en dirai pas plus. Il est incroyablement motivé, ça se voit sur son visage. Il a vraiment hâte. Il faut juste gérer un peu son anxiété pour qu'il ne se laisse pas submerger par la pression », a déclaré Luis de la Fuente, dans un entretien accordé à la Cadena SER. « C'est un processus d'acquisition d'expérience et de maturation, car Mbappé et Haaland sont probablement déjà passés par là il y a quelques années. Il est en plein dedans, et on en parle beaucoup avec lui. Il va être un joueur qui laissera une impression positive d'ici la fin de la Coupe du monde. »