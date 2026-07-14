Coupe du monde 2026 - Scandale raciste avec l'équipe de France : «J’ai tellement honte», le Premier ministre de l’Espagne présente ses excuses

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent à Paris ce mardi en marge du défilé du 14 juillet, Pedro Sánchez est une nouvelle fois revenu sur les propos racistes de Mariano Rajoy envers l’équipe de France. Le Premier ministre espagnol a dit avoir « tellement honte » et a présenté ses excuses, devant Sébastien Lecornu et Brigitte Macron.

Ancien Premier ministre de l’Espagne, Mariano Joy a tenu des propos racistes envers l’équipe de France, après la qualification de la Roja pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Dans une tribune publiée sur le site d’El Debate, il a déclaré : « Il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable. »

« J’ai tellement honte » Des propos condamnés par plusieurs personnes depuis, notamment par des internationaux espagnols tels que Borja Iglesias ou Lamine Yamal. Présent à Paris ce mardi en marge du défilé du 14 juillet, Pedro Sánchez a une nouvelle fois réagi à cette polémique. Dans une scène captée par des caméras, on peut voir le Premier ministre de l’Espagne porter ses mains à sa poitrine et s’incliner légèrement devant Sébastien Lecornu et Brigitte Macron, comme pour présenter ses excuses, et déclarer : « J’ai tellement honte ».