Coupe du monde 2026 - Scandale raciste avec l'équipe de France : «J’ai tellement honte», le Premier ministre de l’Espagne présente ses excuses

Présent à Paris ce mardi en marge du défilé du 14 juillet, Pedro Sánchez est une nouvelle fois revenu sur les propos racistes de Mariano Rajoy envers l’équipe de France. Le Premier ministre espagnol a dit avoir « tellement honte » et a présenté ses excuses, devant Sébastien Lecornu et Brigitte Macron.
Ancien Premier ministre de l’Espagne, Mariano Joy a tenu des propos racistes envers l’équipe de France, après la qualification de la Roja pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Dans une tribune publiée sur le site d’El Debate, il a déclaré : « Il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable. »
« J’ai tellement honte »
Des propos condamnés par plusieurs personnes depuis, notamment par des internationaux espagnols tels que Borja Iglesias ou Lamine Yamal. Présent à Paris ce mardi en marge du défilé du 14 juillet, Pedro Sánchez a une nouvelle fois réagi à cette polémique. Dans une scène captée par des caméras, on peut voir le Premier ministre de l’Espagne porter ses mains à sa poitrine et s’incliner légèrement devant Sébastien Lecornu et Brigitte Macron, comme pour présenter ses excuses, et déclarer : « J’ai tellement honte ».
Pedro Sánchez avait déjà condamné les propos de son prédécesseur
Interrogés par l’AFP, les services de Pedro Sánchez ont dit « ne pas avoir d’informations » sur cette discussion. Dans un message publié sur X, il avait déjà condamné les propos de Mariano Joy : « Il y en a qui mesurent encore l'appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau. D'autres la mesurent par l'attachement à un pays et la volonté d'y contribuer. En jouant au football. En prenant soin de nos aînés. Ou en ouvrant des commerces. L'Espagne est à ceux qui l'aiment et la font vivre. Pas à ceux qui la déshonorent par des déclarations xénophobes. France, on se retrouve en demi-finales. Que le meilleur gagne et que le racisme perde. »