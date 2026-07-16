Equipe de France : «C'est trop facile de tromper les gens», Thierry Henry craque sur Instagram !

Amadou Diawara

Après la défaite de l'équipe de France face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, des citations fausses de Thierry Henry ont circulé sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo postée sur Instagram, le champion du monde 98 a poussé un énorme coupe de gueule.

Ce mardi soir, l'équipe de France s'est inclinée sèchement face à l'Espagne, et ce, en demi-finale de la Coupe du Monde. Après le coup de sifflet final de la rencontre, des comptes X anonymes ont incombé des propos à Thierry Henry. Des sorties salées sur les Bleus telles que : « ils ont si peu de courage et de fierté » ou encore « trop de joueurs se sont cachés quand le match est devenu difficile ». Sauf que le champion du monde 98 n'a jamais proféré ces critiques.

«Beaucoup de gens inventent des histoires» Dans une vidéo postée sur Instagram, Thierry Henry a tenu à mettre les choses au clair, incitant les personnes qui relaient ce type de citations à vérifier leurs sources. « Il fallait que je mette un terme à certaines rumeurs et aux choses qui circulent sur les réseaux sociaux à propos de ce que j’aurais dit sur l’équipe de France. Je sais que les vidéos sont géo-ciblées et donc les gens en Europe ne peuvent pas voir ce que je dis aux États-Unis. Beaucoup de gens inventent des histoires. Donc s’il vous plaît, encore une fois, avant de retweeter ou de reposter des choses et d’en débattre, vérifiez si c’est vrai », a pesté le consultant de FOX Sports, avant de poursuivre.