Lionel Messi : Un neuvième sacre au Ballon d’Or après la Coupe du monde 2026 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Trois ans et demi après le troisième sacre mondial de l’Argentine, Lionel Messi peut rêver d’un incroyable doublé en cas de succès face à l’Espagne ce dimanche. Le résultat de la finale du Mondial 2026 risque également d’avoir une grande influence sur le Ballon d’Or…

À 39 ans, Lionel Messi n’a pas fini d’impressionner les amateurs de ballon rond. Ce jeudi, La Pulga a permis à l’Argentine de renverser la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre (2-1) en délivrant deux passes décisives dans les dernières minutes. L’Albiceleste et son numéro 10 auront l’occasion de défendre leur titre ce dimanche contre l’Espagne. « On a atteint 5 finales de suite, et 2 finales de Coupe du Monde d’affilée, ça prouve le niveau de notre équipe, savourait Messi après la rencontre. On a été la meilleure nation au monde ces dernières années, que ça plaise ou non. Et peu importe ce que certains peuvent penser ou dire, personne ne nous a offert quoi que ce soit. Tout ce qu’on a, on est parti le chercher sur le terrain. »

Les stats XXL de Leo Messi Grâce à ce parcours de l’Argentine et à ses performances XXL, avec 8 buts et 4 passes décisives, Lionel Messi peut également rêver d’un neuvième Ballon d’Or qui lui semblait hors de portée après son départ pour la MLS, du côté de l’Inter Miami. La finale de dimanche s’annonce donc décisive en vue de l’obtention du prochain Ballon d’Or, puisqu’un Espagnol pourrait également y prétendre en cas de sacre.