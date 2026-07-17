Zidane bientôt à la tête de l’équipe de France : Rayan Cherki annonce la couleur, «on reviendra plus fort»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin du rêve a eu lieu au stade des demi-finales à l'AT&T Stadium de Dallas. Il demeurera l'unique antre qui a vu l'équipe de France perdre depuis le début de cette Coupe du monde 2026 qui s'arrêtera pour les Bleus au Hard Rock Stadium de Miami samedi pour le match de la troisième place contre l'Angleterre. Après, un nouveau chapitre s'ouvrira avec Zinedine Zidane ainsi que de nouvelles émotions promises par Cherki.

Ce n'est certainement pas le dénouement escompté par Rayan Cherki pour le parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026. Il n'y a qu'à revenir quelques semaines plus tôt et la déclaration du meneur de jeu français de 22 ans avant la compétition qui disait vouloir « écraser tout le monde » pendant le Mondial. Ce fut chose faite avec six victoires en autant de matchs disputés jusqu'à la demi-finale de mardi soir perdue contre l'Espagne (0-2).

«On n'a pas pu leur faire vivre ce qu'on avait envie de vivre au plus profond de nous» Une épopée qui a brusquement pris fin aux portes de la finale pour l'équipe de France. Rayan Cherki a profité du vol entre Boston et Miami, lieu du match pour la 3ème place contre l'Angleterre samedi à 23h, heure française, afin d'adresser un message aux followers du compte X de l'équipe de France. « On est dans l'avion, direction Miami pour le match de la 3ème place. C'est dur, mais bon... Comme je l'ai toujours dit, on abandonnera jamais. On se battra tout le temps pour la patrie. Pour les amis. Pour la famille. Pour ceux qui viennent d'en haut et ceux qui viennent d'en bas, on se battra toujours. On a quitté l'hôtel de Boston, c'était incroyable, merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour nous durant toute cette période, ils ont été extraordinaires. Malheureusement, on n'a pas pu leur faire vivre ce qu'on avait envie de vivre au plus profond de nous, mais merci beaucoup. Encore quelques heures à rester entre nous et après je pense qu'on aura mérité un bon temps de repos ».