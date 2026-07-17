Didier Deschamps : Cette piste qui tient toujours la corde pour l'après-équipe de France !

Pierrick Levallet

Une page va se tourner dans l’histoire de l’équipe de France ce samedi. Didier Deschamps va effectuer sa dernière sur le banc des Bleus lors de la petite finale contre l’Angleterre à la Coupe du monde 2026. Une piste semble néanmoins toujours d’actualité pour l’avenir du sélectionneur de 57 ans.

L’équipe de France va entrer dans une nouvelle ère dès ce samedi soir. Après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps va effectuer sa dernière sur le banc tricolore contre l’Angleterre pour la troisième place de ce Mondial en Amérique. Les spéculations fusent donc au sujet de l’avenir du sélectionneur de 57 ans, qui ne va pas mettre un terme à sa carrière. Et une piste semble toujours tenir concernant son futur après l’équipe de France.

L'Italie après l'équipe de France pour Didier Deschamps ? Comme le rapporte Le Parisien, le raisonnement de reprendre une autre sélection se tiendrait encore. L’Italie fait l’objet de nombreuses rumeurs, puisqu’elle souhaite se lancer dans un nouveau cycle après avoir manqué une troisième Coupe du monde consécutive. Le pays occupe d’ailleurs une place importante dans sa carrière, puisqu’il a été joueur puis entraîneur de la Juventus. Didier Deschamps conserverait donc une cote intacte pour prendre les rênes de la Nazionale. Si son profil n’est pas tout en haut de la liste, puisque des noms comme Antonio Conte ou Pep Guardiola ont été évoqués, le profil du sélectionneur de l’équipe de France resterait scruté de près.