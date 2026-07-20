Coupe du monde 2026 : Voilà ce que les joueurs de l'équipe de France ont reproché à Désiré Doué

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué ou Bradley Barcola ? Ce fut la question inévitable à l'approche des rencontres de l'équipe de France pendant la Coupe du monde 2026. Les deux internationaux du PSG se sont tirés la bourre aux Etats-Unis, mais l'attitude par moments de Doué auraient agacé certains de ses coéquipiers tant à l'entraînement qu'en match selon Romain Molina.

Désiré Doué le savait avant le début de la Coupe du monde 2026. Il allait être en constante concurrence avec Bradley Barcola. Pas de quoi irriter les deux attaquants du PSG qui connaissent également cela en club. Pendant les sept rencontres de l'équipe de France au Mondial, ils se sont partagés le temps de jeu, mais Désiré Doué avait démarré la compétition en tant que titulaire face au Sénégal (3-1).

«Ils étaient quand même assez surpris de le voir titulaire» Par la suite, et surtout à l'occasion des matchs à élimination directe de cette Coupe du monde 2026, c'est plutôt Bradley Barcola qui était aligné dans le onze de départ de Didier Deschamps en attestent le 1/16ème de finale face à la Suède (3-0), le 1/8ème contre le Paraguay (1-0) ou encore la demi-finale contre l'Espagne (0-2). Désiré Doué semblerait, à l'instar de Rayan Cherki, avoir agacé certains de ses coéquipiers en gardant trop souvent le ballon. « Il a eu énormément de négativité : des fois il ne se donnait pas à fond, il gueulait, il râlait sur les autres… Il y en a beaucoup qui ne l’ont pas reconnu surtout au fil de la compétition. Son attitude, c'est vraiment le bât qui a blessé dans cette Coupe du monde avec en point d’orgue sa titularisation contre l’Angleterre qui a surpris. Au début encore ça allait, mais à partir des matchs à élimination directe ça n’allait plus du tout. Ils étaient quand même assez surpris de le voir titulaire surtout pour pondre ce qu’il a fait », a confié Romain Molina au sujet de Rayan Cherki.