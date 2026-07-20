Coupe du monde 2026 : Voilà ce que les joueurs de l'équipe de France ont reproché à Désiré Doué

Désiré Doué ou Bradley Barcola ? Ce fut la question inévitable à l'approche des rencontres de l'équipe de France pendant la Coupe du monde 2026. Les deux internationaux du PSG se sont tirés la bourre aux Etats-Unis, mais l'attitude par moments de Doué auraient agacé certains de ses coéquipiers tant à l'entraînement qu'en match selon Romain Molina.
Désiré Doué le savait avant le début de la Coupe du monde 2026. Il allait être en constante concurrence avec Bradley Barcola. Pas de quoi irriter les deux attaquants du PSG qui connaissent également cela en club. Pendant les sept rencontres de l'équipe de France au Mondial, ils se sont partagés le temps de jeu, mais Désiré Doué avait démarré la compétition en tant que titulaire face au Sénégal (3-1).
«Ils étaient quand même assez surpris de le voir titulaire»
Par la suite, et surtout à l'occasion des matchs à élimination directe de cette Coupe du monde 2026, c'est plutôt Bradley Barcola qui était aligné dans le onze de départ de Didier Deschamps en attestent le 1/16ème de finale face à la Suède (3-0), le 1/8ème contre le Paraguay (1-0) ou encore la demi-finale contre l'Espagne (0-2). Désiré Doué semblerait, à l'instar de Rayan Cherki, avoir agacé certains de ses coéquipiers en gardant trop souvent le ballon. « Il a eu énormément de négativité : des fois il ne se donnait pas à fond, il gueulait, il râlait sur les autres… Il y en a beaucoup qui ne l’ont pas reconnu surtout au fil de la compétition. Son attitude, c'est vraiment le bât qui a blessé dans cette Coupe du monde avec en point d’orgue sa titularisation contre l’Angleterre qui a surpris. Au début encore ça allait, mais à partir des matchs à élimination directe ça n’allait plus du tout. Ils étaient quand même assez surpris de le voir titulaire surtout pour pondre ce qu’il a fait », a confié Romain Molina au sujet de Rayan Cherki.
«Certains ont quand même pas mal reproché à Désiré Doué de ne pas donner assez vite le ballon»
Dans sa vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste d'investigation s'est également attardé sur le cas Doué qui a pu faire jaser par moments au camp d'entraînement de l'équipe de France à Boston. « Lorsqu’on parle d’attitude un peu problématique, certains ont quand même pas mal reproché aux entraînements, également en match, à Désiré Doué de ne pas donner assez vite le ballon. Il y a deux-trois fois aux entraînements, on disait que ce soit lui ou Cherki, vous la gardez trop et tout ça. Il y avait des petits trucs comme ça, ce n’est pas grand-chose. Néanmoins, que ce soit ses coéquipiers ou le staff, tous ont globalement eu un petit peu de frustration avec Désiré Doué pour sa proportion à trop garder la balle ».