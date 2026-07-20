Coupe du Monde 2026 : «C’était nul», Wayne Rooney balance sur le show organisé pour la finale !

Axel Cornic

Une finale est traditionnellement l'apothéose de toute une compétition et pour l'édition 2026, on peut dire qu'elle a été à la hauteur d'une Coupe du monde plus que passable. On a en effet assisté à une rencontre animée par les polémiques sur et en dehors du terrain, comme un show de mi-temps qui a enfreint les règles de la FIFA.

La fin de cette Coupe du monde 2026 est une bonne nouvelle. Désormais, le football peut retrouver la normalité et ne plus se conformer aux dictats de la vision étasunienne. Et si les pause fraicheurs qui l'ont transformé en un sport composé de quatre quart-temps ont beaucoup fait parler, ce n'est rien comparé à ce qu'il s'est passé lors de la finale.

Le gros faux pas de la FIFA Copiant ce qui se fait au Superbowl, il a en effet été décidé d'organiser un show musical à la mi-temps, avec notamment la présence de Madonna, Justin Bieber, Shakira ou encore le groupe BTS. Au total plus de 27 minutes ont séparé les deux mi-temps, ce qui n'a jamais été vu dans l'histoire d'une Coupe du monde et surtout, enfreint les règles imposées par l'organisateur. La FIFA stipule en effet que la pause ne doit pas dépasser les 15 minutes au maximum, mais visiblement le respect des règles n'était pas la priorité de cette édition 2026.