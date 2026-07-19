Coupe du monde 2026 : Après le scandale, le clan Donald Trump répond à Folarin Balogun

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2026 a été marquée par une polémique internationale, en marge du huitième de finale entre les Etats-Unis et la Belgique. Président de l'un des pays hôtes, Donald Trump s'est en effet vanté d'avoir pu obtenir la suspension du carton rouge de Folarin Balogun, grâce à ses relations à la FIFA.

On n'avait jamais vu ça. Connu pour ses prises de positions et ses esbroufes, Donald Trump a fait parler de lui au cours de cette Coupe du monde 2026, avec la désormais célèbre « affaire Balogun ». Elle a énormément fait parler et certains ne comprennent toujours pas, surtout que ça n'a finalement pas aidé l'équipe des Etats-Unis.

« Je pouvais presque percevoir une certaine nervosité chez mes coéquipiers » Lors d'un entretien accordé à CBS Sports, Folarin Balogun a en effet expliqué que cet épisode avait eu un impact certain sur la préparation du huitième de finale, finalement perdu contre la Belgique (1-4). « Je pouvais presque percevoir une certaine nervosité chez mes coéquipiers, car c'est une situation tout à fait unique » a déclaré l'international étasunien. « Mais à mesure que le match approchait, j'ai essayé de me concentrer du mieux que je pouvais, même si c'était difficile. Il y avait beaucoup de bruit autour de nous, et c'est difficile à éviter ».