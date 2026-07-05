Coupe du monde 2026 - «J’aurais envoyé quelqu’un à l’hôpital…» : La punchline de Zlatan Ibrahimovic après France/Paraguay

Axel Cornic

L’équipe de France poursuit son aventure à la Coupe du monde 2026, avec une victoire en huitième de finale face au Paraguay (0-1). Ce n’est toutefois pas le score de la rencontre qui fait parler ce dimanche, mais plutôt le scénario, avec les Bleus qui ont dû faire face à des adversaires très accrocheurs.

Il y avait de la tension dans l’air. Grande favorite de ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a bien failli tomber dans un traquenard. Le Paraguay a en effet tout fait pour bloquer les offensives tricolores et certains moyens étaient parfois très limite, avec l’arbitrage qui n’a d’ailleurs fait qu’agacer encore plus tous les acteurs sur le terrain.

« Si j’avais joué ce match, on m’aurait sorti quatre ou cinq cartons rouges et j’aurais envoyé quelqu’un à l’hôpital » Au lendemain de ce match, ils sont nombreux à parler de la tactique adoptée par le Paraguay pour contrer Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Ce n’est pas seulement le cas en France, puisque même à l’étranger on semble avoir été agacés et on a eu l’exemple avec Zlatan Ibrahimovic... qui comme souvent n’a pas fait dans la dentelle. « Si j’avais joué ce match, on m’aurait sorti quatre ou cinq cartons rouges et j’aurais envoyé quelqu’un à l’hôpital » a lâché l’ancien attaquant du PSG et de la sélection suédoise, au micro de FOX Sports.