Coupe du monde 2026 - «J’aurais envoyé quelqu’un à l’hôpital…» : La punchline de Zlatan Ibrahimovic après France/Paraguay

L’équipe de France poursuit son aventure à la Coupe du monde 2026, avec une victoire en huitième de finale face au Paraguay (0-1). Ce n’est toutefois pas le score de la rencontre qui fait parler ce dimanche, mais plutôt le scénario, avec les Bleus qui ont dû faire face à des adversaires très accrocheurs.
Il y avait de la tension dans l’air. Grande favorite de ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a bien failli tomber dans un traquenard. Le Paraguay a en effet tout fait pour bloquer les offensives tricolores et certains moyens étaient parfois très limite, avec l’arbitrage qui n’a d’ailleurs fait qu’agacer encore plus tous les acteurs sur le terrain.
« Si j’avais joué ce match, on m’aurait sorti quatre ou cinq cartons rouges et j’aurais envoyé quelqu’un à l’hôpital »
Au lendemain de ce match, ils sont nombreux à parler de la tactique adoptée par le Paraguay pour contrer Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Ce n’est pas seulement le cas en France, puisque même à l’étranger on semble avoir été agacés et on a eu l’exemple avec Zlatan Ibrahimovic... qui comme souvent n’a pas fait dans la dentelle. « Si j’avais joué ce match, on m’aurait sorti quatre ou cinq cartons rouges et j’aurais envoyé quelqu’un à l’hôpital » a lâché l’ancien attaquant du PSG et de la sélection suédoise, au micro de FOX Sports.
« Le meilleur moyen de réagir quand on vous provoque, c’est de sourire et de ne pas tomber dans le piège »
« Je n’aime pas ça, même si les provocations font partie du jeu » a poursuivi Zlatan Ibrahimovic, qui a félicité au passage le comportement de l’équipe de France. « La France ne s’est pas laissé atteindre. Le meilleur moyen de réagir quand on vous provoque, c’est de sourire et de ne pas tomber dans le piège, comme l’a fait la France ». Reste désormais à voir quelle tactique adoptera le Maroc, prochain adversaire de l’équipe de France en quart de finale de cette Coupe du monde 2026.