Equipe de France : Kylian Mbappé visé par des insultes racistes d'une sénatrice paraguayenne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La rencontre France-Paraguay a été électrique sur le terrain et voilà que ça continue de l'être en dehors. Alors que le comportement des joueurs de l'Albiroja a fait l'objet d'une énorme polémique, Kylian Mbappé se retrouve aujourd'hui visé par des insultes racistes venant d'une sénatrice paraguayenne en raison de son attitude à la fin du match.

Tout au long de la rencontre, Kylian Mbappé a su garder ses nerfs face aux multiples provocations des joueurs du Paraguay. Répondant notamment aux attaques par des sourires, le capitaine de l'équipe de France n'a pas hésité à exprimer sa joie au coup de sifflet final. Mbappé a bien célébré sur le terrain, de quoi même donner lieu à une scène de tension avec le gardien adverse, Orlando Gill, qui voulait lui serrer la main. Une attitude à l'origine d'insultes racistes d'une sénatrice paraguayenne.

« Les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés » C'est sur X que Celeste Amarilla a complètement vrillé à propos de Kylian Mbappé. En effet, sénatrice paraguayenne, elle a posté concernant le capitaine de l'équipe de France : « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ».