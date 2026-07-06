Equipe de France : Kylian Mbappé visé par des insultes racistes d'une sénatrice paraguayenne

La rencontre France-Paraguay a été électrique sur le terrain et voilà que ça continue de l'être en dehors. Alors que le comportement des joueurs de l'Albiroja a fait l'objet d'une énorme polémique, Kylian Mbappé se retrouve aujourd'hui visé par des insultes racistes venant d'une sénatrice paraguayenne en raison de son attitude à la fin du match.
Tout au long de la rencontre, Kylian Mbappé a su garder ses nerfs face aux multiples provocations des joueurs du Paraguay. Répondant notamment aux attaques par des sourires, le capitaine de l'équipe de France n'a pas hésité à exprimer sa joie au coup de sifflet final. Mbappé a bien célébré sur le terrain, de quoi même donner lieu à une scène de tension avec le gardien adverse, Orlando Gill, qui voulait lui serrer la main. Une attitude à l'origine d'insultes racistes d'une sénatrice paraguayenne.
« Les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés »
C'est sur X que Celeste Amarilla a complètement vrillé à propos de Kylian Mbappé. En effet, sénatrice paraguayenne, elle a posté concernant le capitaine de l'équipe de France : « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ».
« Je suis allé voir Mbappé après le match pour le féliciter mais il a refusé de me serrer la main »
Après l'élimination du Paraguay face à l'équipe de France, Orlando Gill était justement revenu sur ce moment en fin de match avec Kylian Mbappé. « Je suis allé voir Mbappé après le match pour le féliciter mais il a refusé de me serrer la main », avait-il alors dit. Et à propos de la manière de jouer de l'Albiroja, Orlando Gill avait également confié : « C'est le football, s'ils ne sont pas habitués à ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse. Le Paraguay, c'est comme ça, c'est une sélection dure ».